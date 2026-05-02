Tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tổng hợp các nội dung làm việc liên quan đến Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh, đây là Dự án có ý nghĩa quan trọng, nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư và khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị Ngân hàng Thế giới và các đơn vị liên quan xem xét, nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo các Bộ, ngành để chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: Về Trạm bơm Tây Nam, rà soát, đánh giá kỹ các hạng mục kênh dẫn, bể hút, lưu lượng bơm, bảo đảm năng lực tiêu thoát lũ kịp thời, hiệu quả, phù hợp thực tế.

Nghiên cứu phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy Sông Vinh, mở rộng tối đa mặt cắt ngang sông, hạn chế việc giữ lại các cồn, bãi và các hạng mục có nguy cơ cản trở thoát lũ nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước nhanh, đồng thời kết hợp hình thành các vùng đệm góp phần giảm thiểu ngập úng.

Đánh giá tiết diện lòng kênh dẫn, cao độ bờ kênh dẫn từ hồ điều hòa số 1 đến hồ điều hòa số 2, bảo đảm tiêu thoát lũ và hạn chế nguy cơ tràn lũ ra khu vực xung quanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được phê duyệt; chủ trì, điều phối, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng dự án. Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, hoàn thiện phương án thiết kế kênh dẫn thuộc các gói thầu CW1.7 và CW2.1, bảo đảm khả năng dẫn nước về trạm bơm trong quá trình vận hành; đồng thời nghiên cứu, rà soát các yêu cầu kỹ thuật về thoát lũ sông Vinh tại Hợp phần 3, bảo đảm phù hợp với hướng thoát lũ và vai trò vùng đệm trước khi thoát ra sông Lam. Kịp thời làm việc với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; đồng thời báo cáo UBND tỉnh khi phát sinh khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Trường Vinh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành Chứng thư thẩm định giá đất đối với các gói thầu CW1.3, CW2.3; đồng thời xây dựng, cung cấp phương án giá đất (đất nông nghiệp, đất ở) làm cơ sở triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng; chủ trì kiểm tra, xác định nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất đối với các khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất lựa chọn phương án bố trí quỹ đất di dời mồ mả và tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất, bảo đảm phù hợp với thực tế và nguyện vọng của người dân. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định; phối hợp với Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất và phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đối với việc đề xuất Dự án Nâng cấp hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan tổ chức rà soát, đánh giá các nội dung đề xuất đầu tư của dự án; trên cơ sở đó tổng hợp, xây dựng phương án và báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến theo quy định.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn