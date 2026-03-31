Tập đoàn T&T Group đầu tư dự án quan trọng đối với An Giang và ĐBSCL

Ngày 30-3, tại phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, Tập đoàn T&T Group đã tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Vàm Cống.

Phối cảnh của dự án

Đây là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh An Giang trong giai đoạn mới; đồng thời gắn với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ trung tâm sản xuất nguyên liệu sang chế biến sâu và logistics giá trị cao của tỉnh và vùng ĐBSCL.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, chia sẻ tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group - cho biết Khu Công nghiệp Vàm Cống là một trong những dự án trọng điểm của T&T Group tại khu vực ĐBSCL.

Đây sẽ là khu công nghiệp cửa ngõ của Long Xuyên – biểu tượng cho sự chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang công nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao.

"Với vị trí chiến lược, khả năng kết nối đa phương thức và mô hình ECOTECH 21 tiên phong, Tập đoàn T&T Group kỳ vọng Khu Công nghiệp Vàm Cống sẽ trở thành trung tâm sản xuất xanh và logistics hiện đại của khu vực, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị chuỗi cung ứng và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của tỉnh An Giang cũng như của vùng ĐBSCL trong thời kỳ mới" - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group kỳ vọng.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định tỉnh luôn xem sự thành công của nhà đầu tư cũng chính là sự thành công của địa phương

Trong khi đó, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – khẳng định tỉnh An Giang cam kết tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND phường Mỹ Thới và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, đồng hành cùng nhà đầu tư.

Tập đoàn T&T Group trao 985 triệu đồng hỗ trợ 30% giá trị thẻ cào bảo hiểm y tế năm 2026 cho các hộ cận nghèo tại 4 xã, phường của tỉnh An Giang

Lãnh đạo Phương Mỹ Thới trao giấy khen cho người dân bàn giao mặt bằng sớm

Bên cạnh đó, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai, hoàn thành dự án này cũng như các dự án khác của nhà đầu tư đang thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

"Tỉnh An Giang luôn xem sự thành công của doanh nghiệp, của nhà đầu tư cũng chính là sự thành công của địa phương" – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Tác giả: Hoa Nắng

Nguồn tin: Báo Người lao động