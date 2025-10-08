T&T Group được vinh danh Top doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang tại lễ vinh danh.

Vinh danh những doanh nghiệp cống hiến không ngừng

Theo Ban tổ chức, trải qua quy trình bình chọn, xét duyệt độc lập, trách nhiệm và công tâm, hội đồng chuyên gia đã làm việc nghiêm túc, dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá toàn diện để bình chọn ra 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu nhất.

“Mỗi doanh nghiệp được vinh danh hôm nay không chỉ là một thương hiệu mạnh, mà còn là một biểu tượng của tinh thần doanh nhân dân tộc, dám nghĩ lớn, làm lớn và phụng sự Tổ quốc. Đây là minh chứng sống động cho sức mạnh của người Việt Nam trong hành trình kiến tạo thịnh vượng”, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam khẳng định.

Việc được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu một lần nữa khẳng định uy tín thương hiệu T&T Group cùng những đóng góp, cống hiến trong hành trình hơn 30 năm phát triển cùng Việt Nam thịnh vượng.

Ghi dấu ấn trong nền kinh tế quốc gia

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra cuộc đối thoại cấp cao chuyên gia - doanh nghiệp với chủ đề “Từ nhận thức đúng về doanh nghiệp dân tộc đến kiến tạo ‘đường băng’ cất cánh vào Kỷ nguyên thịnh vượng”. Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia kinh tế hàng đầu như Đại sứ Phạm Quang Vinh, GS.TS Lê Hồng Hạnh và đại diện các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu, điển hình như T&T Group.

Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ tại cuộc đối thoại, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, cho biết kinh tế tư nhân đang thực sự là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Doanh nghiệp tư nhân không chỉ là người tham gia thị trường, mà còn là chủ thể kiến tạo, góp phần xây dựng một nền kinh tế năng động, hiện đại, nơi lợi ích quốc gia, người dân và doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng phát triển.

Đặt trong bối cảnh chung, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group nhận định: Đây chính là thời điểm đất nước cần một đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc - những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận kinh tế, có lòng yêu nước, tinh thần tự cường và khát vọng phụng sự quốc gia. Các doanh nghiệp, doanh nhân dân tộc không chỉ đóng góp vào GDP, ngân sách mà còn tạo nên những giá trị tinh thần, tạo nên niềm tin vào sức mạnh nội lực của toàn dân tộc.

Được thành lập năm 1993 bởi nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển, sau hơn 3 thập kỷ, đến nay, T&T Group đã trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam.

Với hơn 80.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống; hơn 200 công ty thành viên, liên doanh, liên kết; hoạt động tập trung vào 7 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, cũng là những ngành trọng yếu của nền kinh tế đất nước, như tài chính đầu tư; bất động sản; năng lượng sạch; logistics; hạ tầng giao thông, cảng biển, hàng không; nông nghiệp, lâm nghiệp; thể thao…

T&T Group ba lần vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.

Bên cạnh đó, T&T Group cũng triển khai hoạt động đầu tư ra nước ngoài, tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ thế giới với các công ty con, văn phòng đặt tại thị trường Mỹ, Nga, Đức và Australia…

Với tầm nhìn trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành mang tầm quốc tế, T&T Group chủ trương thiết lập và phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong từng lĩnh vực như Amazon (Mỹ); Total (Pháp); SK, DB, Hanwha, KOSPO, KOGAS (Hàn Quốc); EREX, Marubeni (Nhật Bản); YCH (Singapore)...

Dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển, dựa trên nền tảng 6 giá trị văn hóa: tâm - thanh - thành - tựu - thiện - toàn, T&T Group không chỉ chú trọng phát triển kinh tế cho doanh nghiệp, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Với những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng, T&T Group trở thành một trong số ít các tập đoàn kinh tế tư nhân 3 lần vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.

