T&T Group: Vươn mình ra biển lớn gắn liền với trách nhiệm quốc gia

Giải thưởng không chỉ ghi nhận một cột mốc tăng trưởng hay một thương vụ quốc tế nổi bật trong năm 2025, mà tôn vinh cách doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường toàn cầu, đồng thời gắn chặt với các ưu tiên chiến lược quốc gia. Trong đó, chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế xanh là một trong những trục nội dung thể hiện rõ nét nhất vai trò ấy.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group (thứ ba từ phải sang) đại diện Tập đoàn T&T Group nhận vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” của WeChoice Awards 2025

Đại diện Tập đoàn T&T Group, ông Đỗ Vinh Quang – Phó Chủ tịch HĐQT chia sẻ: Giải thưởng không chỉ là vinh dự, mà còn là động lực và trách nhiệm để T&T Group tiếp tục kiên định với hành trình kiến tạo từ Tâm, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc.

“Vươn mình ra biển lớn” với bài toán phát triển bền vững

Hiện nay, chuyển dịch sang kinh tế xanh đã không còn là lựa chọn, mà trở thành xu thế tất yếu. Trong tiến trình đó, năng lượng tái tạo được xem là nền tảng để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, từ sản xuất, logistics đến đô thị và tiêu dùng.

Với Việt Nam, bài toán năng lượng luôn song hành hai áp lực lớn: nhu cầu điện tăng nhanh cùng quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; và yêu cầu giảm phát thải, thực hiện các cam kết khí hậu quốc tế. Đây là bài toán không thể giải quyết chỉ bằng chính sách, mà cần nguồn lực đầu tư lớn, năng lực triển khai thực tế và tầm nhìn dài hạn từ khu vực tư nhân.

Trong bức tranh đó, các dự án năng lượng tái tạo không chỉ mang ý nghĩa bổ sung nguồn điện, mà còn tạo tiền đề cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh hơn, nơi năng lượng sạch trở thành đầu vào thiết yếu cho các ngành khác phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, T&T Group là một trong những nhà phát triển năng lượng hàng đầu với hơn 10 dự án đã đi vào vận hành, tổng công suất khoảng 2.900 MW, bao gồm điện gió, điện mặt trời và điện khí LNG. Những con số này phản ánh trực tiếp đóng góp của doanh nghiệp vào việc tăng tỷ trọng năng lượng sạch trong cơ cấu nguồn điện quốc gia.

Các dự án điện gió của T&T Group đã tạo ra nhiều lớp giá trị cho nền kinh tế. Trước hết, việc gia tăng tỷ trọng điện gió góp phần giảm phát thải, phù hợp với lộ trình tăng trưởng xanh và các cam kết khí hậu mà Việt Nam theo đuổi. Đồng thời, các dự án này giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia. Ở góc độ dài hạn, khi năng lượng sạch trở thành yếu tố đầu vào ổn định cho sản xuất và dịch vụ, điện gió tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng bền vững và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh hơn.

Dự án điện gió Savan 1 do T&T Group phát triển tại Lào là dự án năng lượng tái tạo xuyên biên giới truyền tải điện trực tiếp về Việt Nam.

T&T Group đồng hành cùng mục tiêu chuyển dịch năng lượng quốc gia

Nổi bật nhất trong số các dự án do T&T phát triển trong lĩnh vực năng lượng phải kể đến nhà máy điện gió Savan1 tại Lào. Theo thiết kế, Nhà máy có tổng công suất lắp đặt 495 MW, với tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD. Trong giai đoạn 1, dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành 48 tuabin gió, với tổng công suất 300 MW, tương ứng với tổng vốn đầu tư hơn 490 triệu USD.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào, đây là một trong những dự án tiêu biểu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo xuyên biên giới, góp phần cụ thể hóa mục tiêu gia tăng nhập khẩu điện theo Hiệp định giữa hai Chính phủ, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của khu vực kinh tế tư nhân trong các dự án hạ tầng quy mô lớn, có yếu tố liên quốc gia.

Savan 1 cũng cho thấy năng lực triển khai toàn diện của một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, từ phát triển dự án, xây dựng, đầu tư hạ tầng truyền tải đến vận hành thương mại. Ở tầm chiến lược, Savan 1 không phải là một bước đi riêng lẻ, mà nằm trong danh mục đầu tư gắn với ưu tiên bảo đảm an ninh năng lượng và hợp tác khu vực.

Thông qua danh mục đầu tư trải dài từ điện gió, điện mặt trời đến LNG, cùng các dự án xuyên biên giới, T&T Group đã góp phần tạo thêm dư địa an toàn cho hệ thống năng lượng quốc gia, góp phần ổn định kinh tế – xã hội về lâu dài.

Bên cạnh đó, với triết lý “Kiến tạo từ Tâm”, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đóng góp hàng nghìn tỷ đồng cho các chương trình an sinh, đầu tư công trình văn hóa – lịch sử và đồng hành cùng đất nước trong những giai đoạn khó khăn. Ba lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba là sự ghi nhận cho cách tiếp cận phát triển có chiều sâu đó.

Trong một thế giới nhiều biến động, “vươn mình ra biển lớn” không chỉ là mở rộng thị trường hay hiện diện quốc tế, mà là khả năng mang theo trách nhiệm quốc gia trong từng quyết định phát triển. T&T Group cũng như nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam khác có thể hội nhập sâu, làm chủ công nghệ, đầu tư quy mô lớn, nhưng vẫn đặt mình trong mối liên hệ chặt chẽ với các ưu tiên chiến lược của đất nước để cùng “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn