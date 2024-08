Tạo vành đai sạch ma túy ở các xã biên giới

Lấy phòng ngừa là chính và với mục tiêu tạo lập "lá chắn", "vành đai biên giới" sạch ma túy để ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng công an Nghệ An đã xây dựng Đề án “xã biên giới sạch về ma túy” hướng đến mục tiêu “huyện biên giới sạch về ma túy”. Đến nay, sau 2 năm triển khai đã từng bước đưa Nghệ An ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Mô hình này cũng được Bộ Công an nhân rộng ra toàn quốc.

Tuyến đường biên giới (Quốc lộ 16) qua các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương (tỉnh Nghệ An). Ảnh minh họa: Bích Huệ/TTXVN

Xã biên giới sạch ma túy

Từ những năm trước, tỉnh Nghệ An được biết đến như một "điểm nóng" về tội phạm ma túy tại khu vực miền Trung. Tuy nhiên sau hơn 2 năm triển khai thực hiện và nhân rộng Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch ma túy”, đến nay, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy được kìm giữ, giảm cả tính chất và mức độ phức tạp. Hàng chục đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy bị bắt giữ. Nhiều địa bàn, tụ điểm phức tạp về ma túy được chuyển hóa. Toàn tỉnh đã có 227/460 địa bàn cấp xã được công nhận “sạch về ma túy”, trong đó, có 5 địa bàn cấp huyện đạt 100% địa bàn cấp xã “sạch về ma túy”. Hiện tại, đã có thêm 76 địa bàn cấp xã đạt 2 tiêu chí “sạch đường dây, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy”, “sạch người nghiện” và đang được Công an tỉnh tiến hành thẩm định kết quả theo quy định.

Là một xã biên giới nghèo của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tại xã Bắc Lý chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú sinh sống. Nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân ở đây còn chưa đầy đủ. Hơn nữa, tuyến biên giới lại nhiều đường mòn, lối mở. Đây là những điều kiện để các đối tượng phạm tội lợi dụng lôi kéo người dân tham gia hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Do vậy, Công an tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định về thực hiện Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh với mục tiêu làm sạch 27 xã biên giới, tạo vành đai ngăn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

Sau 4 tháng triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, bằng sự quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền xã và sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Bắc Lý đã được công nhận đạt các tiêu chí "sạch về ma túy", là một trong 3 địa bàn cấp xã đầu tiên của huyện Kỳ Sơn hoàn thành các tiêu chí “sạch về ma túy” và thực hiện hiệu quả công tác “giữ sạch” ma túy trên địa bàn cho đến nay.

Để đạt được kết quả trên, lực lượng công an, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt các nhóm giải pháp. Xã cũng huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác làm sạch và giữ sạch về ma túy, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng lãnh đạo, cán bộ trong thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu của Đề án. Xã cũng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về sự cấp thiết, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án; tuyên truyền phổ biến pháp luật về ma túy một cách thường xuyên, sâu rộng, lan tỏa nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức từ cán bộ đến nhân dân, từ đó thống nhất ý chí hành động của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Đề án.

Ông Lý Cụt Văn Long, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý cho biết: Để đề án phát huy được hiệu quả, chúng tôi đã tổ chức nhiều diễn đàn để lắng nghe ý kiến nhân dân, gặp gỡ, trao đổi và vận động già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và toàn thể quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm về ma túy.

Xã cũng phối hợp với tòa án tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tội phạm ma túy để phục vụ công tác tuyên truyền. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân dân trong xã về công tác đấu tranh, phòng chống ma túy.

Nhân rộng đề án

Sau hơn 2 năm triển khai tại Nghệ An, Đề án xã biên giới sạch về ma tuý” đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, được lãnh đạo Bộ Công an hoan nghênh, chỉ đạo nhân rộng tại 9 tỉnh biên giới Việt - Lào. Công an các tỉnh đã đến Nghệ An học tập kinh nghiệm, qua đó cho thấy sự lan tỏa của Đề án.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Để duy trì và phát huy hiệu quả Đề án “xã biên giới sạch về ma tuý”, phải gắn chặt công tác làm sạch và giữ sạch. Các lực lượng tuyệt đối không được buông lỏng để các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy hoạt động trở lại, hoặc chuyển hoạt động ma túy ở địa bàn này lại chuyển sang địa bàn khác.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng thường xuyên thẩm tra, đánh giá, đảm bảo bài bản, thực chất, khách quan với quan điểm ma túy đến đâu thì làm sạch đến đấy, không bị áp lực thành tích, chỉ tiêu mà dấu tình hình, dấu số liệu, gây ảnh hưởng đến nhận định tình hình và các giải pháp làm sạch, giữ sạch địa bàn về ma túy.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Để có một môi trường sống lành mạnh, phát triển, Nghệ An xác định việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trong đó có công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, song hành với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Bên cạnh đó, các chủ trương, các chỉ thị, các văn bản được chỉ đạo xuyên suốt từ Bộ Công an, từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến Công an tỉnh để tạo hành lang pháp lý cho các lực lượng làm công tác phòng, chống ma túy tự tin vào cuộc. Đây cũng là cách làm của Nghệ An mới hơn, sâu sát hơn với thực tiễn.

Ông Lê Hồng Vinh tin tưởng rằng với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm của Bộ Công an, các lực lượng chức năng sẽ luôn gắn chặt với nhau để hoàn thành tốt công tác phòng, chống ma túy, qua đó đưa Nghệ An ra địa bàn sạch về ma túy.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục nhân rộng việc thực hiện đề án với phương châm triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, quyết tâm sớm đưa Nghệ An ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Tỉnh cũng nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy với các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực và các nước phát triển. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: baotintuc.vn