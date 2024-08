Công an Nghệ An: Bắt 02 đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp xuyên quốc gia

Trước đó, từ ngày 29/5 đến 09/6/2024, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố; Đồn Biên phòng cửa khẩu Hà Tiên; Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn (Nghệ An) phá thành công chuyên án trộm cắp, tiêu thụ xe mô tô trộm cắp liên tỉnh, xuyên quốc gia, đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp do Lý Nhật Quý Cường (SN 1998), trú tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tạo dựng và điều hành. Tang vật thu giữ gồm 75 xe mô tô các loại, 02 xe ô tô tải; 05 vam phá khóa; 25 điện thoại di động; 02 máy tính xách tay; 03 cuốn sổ và nhiều tang vật liên quan. Đáng nói, số xe Cơ quan Công an thu giữ đã được các đối tượng tập kết cách biên giới Việt Nam - Campuchia chỉ 150m và chuẩn bị đưa bằng đường tiểu ngạch từ khu vực biên giới Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) qua Campuchia tiêu thụ. Đây là chuyên án trộm xe và tiêu thụ tài sản trộm cắp lớn nhất từ đầu năm tới nay mà Công an Nghệ An triệt xóa.

02 đối tượng Nguyễn Văn Cường và Lê Đình Giang

Tang vật cơ quan Công an thu giữ khi bắt giữ Nguyễn Văn Cường và Lê Đình Giang

Đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 25/7/2024, tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ thêm 02 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản là: Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1987) trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Lê Đình Giang (sinh năm 1989) trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm: 04 bộ vam phá khoá, 06 điện thoại và 02 bộ dò định vị gắn trên xe mô tô để tránh việc các bị hại gắn định vị tìm ra nơi cất giấu, tiêu thụ xe. Cường và Giang là 02 đối tượng cộm cán, mỗi đối tượng đã mang 04 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đây cũng là 02 đối tượng cầm đầu ổ nhóm trộm cắp hàng chục xe mô tô tại thành phố Hà Nội trong đường dây của Lý Nhật Quý Cường điều hành. Sau khi biết đồng phạm bị bắt giữ, 02 đối tượng nhanh chóng chuyển chỗ ở, thay sim, điện thoại và xoá các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng, 02 đối tượng đã “sa lưới” lực lượng Công an.

Cơ quan Công an làm việc với Lý Nhật Quý Cường

Tang vật chuyên án Cơ quan Công an thu giữ

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Văn Cường và Lê Đình Giang, đồng thời đấu tranh mở rộng chuyên án.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn