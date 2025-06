Tang lễ đẫm nước mắt của nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn xe Jeep ở TP.HCM: "Vợ mất rồi, tiền bạc để làm gì nữa"

Như đã thông tin, khoảng 18h30, ô tô jeep biển số BKS 51K - 314.07 lưu thông trên đường Kinh Dương Vương theo hướng Phú Lâm đi vòng xoay An Lạc. Khi chạy đến đoạn gần ngã ba Sinco, phường An Lạc, quận Bình Tân, chiếc ô tô bất ngờ lệch tay lái, húc đổ lan can phân cách, lao sang làn đường đối diện, tông trực diện nhiều xe máy đang di chuyển. Ô tô cuốn một xe máy vào gầm và lao lên vỉa hè. Hậu quả, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ và một người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. 2 người tử vong được xác định là 2 mẹ con bà B.T.C. (72 tuổi) và N.T.T. (49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình).