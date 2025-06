Khoảnh khắc xe Jeep lao qua đường tông chết 2 mẹ con ở TP HCM

Ngày 16-6, Công an TP HCM đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân xảy ra tối 15-6.

Đồng thời, lực lượng công an đang đưa tài xế lái chiếc xe Jeep Sahara biển số 51K-314.07 từ Đồng Tháp về TP HCM để lấy lời khai, làm rõ theo thẩm quyền.

Thời điểm chiếc xe lao qua dải phân cách gây nạn

Công an TP HCM cũng đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe này lưu thông tốc độ cao rồi lao qua dải phân cách, tông vào xe máy khiến bà B.T.C. (72 tuổi) cùng con gái N.T.T. (50 tuổi) tử vong tại chỗ.

Theo camera hành trình của một xe khác, chiếc xe gây tai nạn vượt lên nhiều xe lưu thông cùng chiều rồi bất ngờ tông thẳng vào dải phân cách, lao qua phần đường dành cho xe máy rồi gây tai nạn.

Trước đó, tối 15-6, chị N.T.T. chở mẹ là bà B.T.C. đi thăm người thân. Tại thời điểm này, xe Jeep lưu thông trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ bến xe Miền Tây đi Quốc lộ 1.

Khi đến gần ngã 3 Sinco (phường An Lạc), xe này bất ngờ húc văng dải phân cách, lao qua làn xe máy rồi tông nhiều người đi đường. Cú tông mạnh khiến mẹ con bà C. tử vong tại chỗ và làm bị thương một người đàn ông khác.

Ông L.H.T. (45 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) cho biết mình là chủ chiếc xe Jeep gây tai nạn. Tuy nhiên, ông T. khẳng định mình đã có hợp đồng uỷ quyền cho người khác sử dụng với giá gần 3 tỉ đồng. Về thông tin ông T. là chủ quán bar ở quận 1, ông T. cũng khẳng định rằng đã sang nhượng cho người khác.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động