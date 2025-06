Vụ "ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn: Chủ xe Jeep khá nổi tiếng trên mạng

Your browser does not support the video tag.

Liên quan vụ ""ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn ở quận Bình Tân, TP HCM" vào tối 15-6, đến nay, nhiều người thắc mắc chủ ô tô gây tai nạn là ai.

Ô tô "rụng bánh" sau tai nạn.

Đến sáng 16-6, cơ quan điều tra vẫn chưa công bố danh tính tài xế.

Qua xác minh, ô tô gây tai nạn là xe Jeep loại 5 chỗ, màu xanh, mang biển số 51K-314.07 thuộc sở hữu của ông L.H.T (ngụ quận Tân Phú).

Người này đứng tên đại diện pháp luật cho nhiều cơ sở kinh doanh ở TP HCM.

Ông T. cũng khá nổi tiếng trên mạng xã hội (TikTok). Ở một số cảnh quay, ông T. có quay chiếc xe đã gây tai nạn.

Thậm chí có clip đạt hơn 2 triệu lượt thích trên mạng xã hội TikTok liên quan chiếc ô tô nói trên.

Cũng liên quan đến tai nạn, cộng đồng mạng cho rằng ông T. là chủ của một quán bar ở trung tâm TP HCM.

Tuy nhiên, rạng sáng 16-6, quán bar này đăng thông báo đính chính: "Liên quan đến sự việc, chúng tôi xin đính chính rằng phương tiện gây tai nạn, dù có dán logo của cơ sở chúng tôi, hiện không thuộc sở hữu hay quản lý của chúng tôi.

Chiếc xe này từng thuộc về chủ sở hữu trước đây nhưng đã được chúng tôi sang nhượng lại và chiếc xe cũng đã được chuyển giao cho chủ mới trước khi vụ việc xảy ra" - thông báo nêu.

Chiếc xe được cộng đồng mạng cho rằng là xe gây tai nạn

Khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 15-6, ô tô 5 chỗ chạy trên đường Kinh Dương Vương, hướng về vòng xoay An Lạc. Khi đến đoạn giao đường Sinco, phường An Lạc, quận Bình Tân thì bất ngờ húc dải phân cách, sau đó tông 6-7 xe máy. Ô tô chỉ dừng lại khi đẩy 1 xe máy khoảng 50 m lên vỉa hè. Vụ việc khiến 2 người phụ nữ tử vong, 1 thanh niên bị thương nặng. Theo nhân chứng, trước đó, ô tô di chuyển với tốc cao. Sau tai nạn, tài xế xuống xe đi bộ rời khỏi hiện trường. Danh tính hai mẹ con được xác định là Bùi Thị C. (72 tuổi) và con gái Nguyễn Thị T. (50 tuổi). Họ gặp nạn khi trên đường đi thăm người thân trở về.

