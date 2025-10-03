10 phường, xã ‘nóng’ nhất về vi phạm giao thông trên cả nước

Cục Cảnh sát giao thông cho biết hệ thống camera AI sẽ được triển khai trên toàn quốc, kết hợp với cơ sở dữ liệu để đưa ra nhiều chỉ số quan trọng - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 2-10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết qua phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ từ ngày 1-7 đến 1-9, cho thấy 10 phường, xã có người vi phạm trật tự, an toàn giao thông nhiều nhất trên toàn quốc.

Danh sách các địa phương này gồm:

Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên với 2.189 trường hợp vi phạm.

Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh với 1.768 trường hợp vi phạm.

Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 1.609 trường hợp.

Phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 1.558 trường hợp.

Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai 1.482 trường hợp.

Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 1.478 trường hợp.

Tại TP.HCM có tới 4 phường nằm trong danh sách này, gồm: phường Chánh Hưng 1.467 trường hợp; phường Bình Đông 1.466 trường hợp, phường Phú Định 1.437 trường hợp, phường Bình Hưng Hòa 1.428 trường hợp.

Các trường hợp vi phạm đều thường trú tại địa bàn, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Từ đó đơn vị này đưa ra các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự.

Cục Cảnh sát giao thông sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự, an toàn giao thông để nhân dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ