Nghệ An ban hành chính sách hỗ trợ riêng với cán bộ công tác tại 79 xã miền núi

Ảnh minh họa. (Nguồn: Bích Huệ/TTXVN)

Nhằm nâng cao mức thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại 79 xã miền núi trên địa bàn tỉnh, từ tháng 12/2025, tỉnh Nghệ An có chính sách hỗ trợ 1,5-1,75 lần mức lương cơ sở/người/tháng, tùy theo địa bàn công tác.

Cụ thể nhóm 40 xã miền núi cao, biên giới được áp dụng mức hỗ trợ 1,75 lần mức lương cơ sở/người/tháng như các xã Con Cuông, Quế Phong, Mỹ Lý, Nga My...

Nhóm 39 xã miền núi còn lại áp dụng mức hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng như các xã Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Châu Hồng.

Thời gian tính hưởng hỗ trợ thực hiện theo thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái của cơ quan có thẩm quyền (tối thiểu 6 tháng) hoặc kết thúc hỗ trợ khi cán bộ, công chức, viên chức được bố trí đến công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương không thuộc phạm vi xã được hỗ trợ. Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.

Thực tế cho thấy sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, việc bố trí cán bộ, công chức ở nhiều địa phương còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ, nơi “thừa biên chế nhưng thiếu chuyên môn”, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, xa trung tâm.

Một số lĩnh vực then chốt như đất đai, tài chính, môi trường, nội vụ, công nghệ thông tin còn thiếu cán bộ có trình độ. Số lượng công việc của các cán bộ công chức, viên chức đảm nhiệm cũng nhiều hơn trước đây khá nhiều.

Việc ban hành thêm chính sách hỗ trợ riêng, ngoài các chế độ, chính sách chung theo quy định của pháp luật hiện hành, được xem là giải pháp cấp thiết nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm nhận nhiệm vụ tại các xã miền núi, góp phần bảo đảm bộ máy chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, hiệu quả./.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: vietnamplus.vn