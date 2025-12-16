Nghệ An: Lô đất hơn 12 tỷ đồng được trả cao kỷ lục nhưng vẫn 'vô chủ'

Sáng 16/12, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) đã tổ chức công bố giá cho 21 lô đất tại khu quy hoạch Đồng Màu, xóm Phú Đình Yên, xã Đô Lương.

Tâm điểm của mọi sự chú ý dồn về lô đất ký hiệu P14. Đây là lô đất sở hữu vị trí đắc địa nhất khu quy hoạch với diện tích 293,2 m2. Mức giá khởi điểm được niêm yết là 40 triệu đồng/m2, đẩy giá trị tối thiểu phải trả để sở hữu lô đất này lên con số khổng lồ: hơn 12,3 tỷ đồng.

Kết quả hiển thị trên màn hình tại hội trường cho thấy, sức nóng của lô đất này là có thật. Một nhà đầu tư (có địa chỉ tại xã Đô Lương) đã mạnh tay bỏ phiếu trả giá lên tới 12,36 tỷ đồng. Mức giá này tương đương hơn 42,1 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, một tình huống hy hữu đã xảy ra. Mặc dù có người chấp nhận mức giá "khủng" nói trên, nhưng lô P14 vẫn bị tuyên đấu giá không thành (hủy kết quả). Nguyên nhân là do tại lô này chỉ có 01 hồ sơ tham gia đấu giá, không đủ điều kiện về số lượng người tham gia tối thiểu (từ 02 người trở lên) theo quy chế đấu giá tài sản hiện hành. Trong khi đó, lô "siêu VIP" liền kề là P13 (giá khởi điểm hơn 10 tỷ đồng) đã không tìm được chủ nhân do không có bất kỳ hồ sơ nào đăng ký tham gia.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện đơn vị tổ chức xác nhận thông tin trên. Lô đất P14 chỉ có một hồ sơ đấu giá. Theo quy định, phải có từ 2 hồ sơ đấu giá hợp lệ trở lên thì kết quả đấu giá mới được công nhận, do đó, lô đất này được xác định là đấu giá không thành công.

Dù "siêu phẩm" P14 không tìm được chủ nhân, phiên đấu giá vẫn ghi nhận những giao dịch thành công với mức giá gây choáng váng, khẳng định sức mua thực tế tại khu vực này.

Cụ thể, lô đất P26 (diện tích 230,5 m2) có giá khởi điểm hơn 9,3 tỷ đồng đã tìm được chủ nhân là bà Thái Thị Hồng với mức giá trúng đấu giá là hơn 10 tỷ đồng. Cuộc đua tại lô này diễn ra gay cấn khi người về nhì cũng trả tới hơn 9,8 tỷ đồng.

Ở phân khúc thấp hơn đôi chút, lô P12 (232 m2) với giá khởi điểm 19,1 triệu đồng/m2 cũng đã được đẩy lên mức giá trúng là gần 8,2 tỷ đồng. Các lô đất có diện tích tiêu chuẩn (khoảng 145-160m2) như B1, P1 cũng ghi nhận mức trúng đấu giá dao động từ 4,5 tỷ đến gần 8 tỷ đồng/lô.

Lý giải về mức giá khởi điểm và giá trúng cao ngất ngưởng này, anh N.Q.T, một nhà đầu tư lâu năm tại xã Đô Lương cho biết: "Khu vực Đồng Màu (thuộc xã Đô Lương - Nghệ An) sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất địa phương. Đây được quy hoạch là vùng "lõi" phát triển đô thị, hạ tầng đồng bộ, với kỳ vọng trở thành trung tâm kinh tế - dịch vụ sầm uất trong tương lai gần.

Trước đó, vào ngày 14/11, cũng tại khu vực này, một lô đất (L15) đã trúng đấu giá hơn 7,2 tỷ đồng (35,1 triệu đồng/m2). Tuy nhiên, kết quả của phiên ngày 16/12 với mức giá trúng thực tế vượt ngưỡng 10 tỷ đồng và mức trả giá hơn 12,3 tỷ đồng đã chính thức xô đổ mọi kỷ lục trước đó, đưa thị trường bất động sản khu vực này bước vào một chu kỳ giá mới đầy biến động.

