Dùng Internet tốc độ cao, vì sao mạng Wi-Fi vẫn chậm chạp?

Được xem là trung tâm của mạng Internet gia đình, router Wi-Fi lại thường bị bỏ quên trong nhiều năm, bất chấp việc người dùng sẵn sàng nâng cấp laptop, smartphone theo chu kỳ ngắn.

Một trong những công nghệ đang dần trở nên lạc hậu là Wi-Fi 2.4 GHz, băng tần xuất hiện từ giai đoạn đầu của mạng không dây gia đình. Ra mắt năm 1999, chuẩn 802.11b chỉ cho phép tốc độ tối đa 11 Mbps, sau đó được cải thiện lên 54 Mbps với 802.11g. Mặc dù con số cải thiện cho các thế hệ sau, trong điều kiện thực tế, phần lớn router 2.4 GHz chỉ đạt khoảng 100 Mbps, thấp hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng hiện nay.

Trong khi đó, các router 5 GHz có thể cung cấp tốc độ lên đến 1 Gbps, còn Wi-Fi 7 sử dụng băng tần 6 GHz có thể đạt 2 Gbps hoặc cao hơn. Sự chênh lệch này khiến Wi-Fi 2.4 GHz khó đáp ứng các tác vụ phổ biến như xem video độ phân giải cao, chơi game trực tuyến hay kết nối nhiều thiết bị cùng lúc.

Nhiều hạn chế khác trên router Wi-Fi cũ

Ngoài hạn chế về tốc độ, băng tần 2.4 GHz còn dễ bị nhiễu do có quá nhiều thiết bị cùng sử dụng. Các thiết bị gia dụng như lò vi sóng, camera an ninh, máy theo dõi trẻ em hay mạng Wi-Fi lân cận trong khu chung cư đều có thể làm suy giảm chất lượng kết nối.

Ưu điểm lớn nhất của Wi-Fi 2.4 GHz là khả năng phủ sóng rộng và xuyên tường tốt hơn so với 5 GHz hay 6 GHz. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào băng tần này cho một mạng gia đình hiện đại không còn phù hợp. Thay vào đó, người dùng có thể cân nhắc các router băng tần kép, cho phép thiết bị cũ tiếp tục kết nối 2.4 GHz trong khi các thiết bị mới sử dụng băng tần nhanh hơn.

Router 2.4 GHz cũ vẫn có thể được tái sử dụng cho các thiết bị IoT hoặc làm bộ mở rộng Wi-Fi. Tuy nhiên, nếu đóng vai trò trung tâm cho toàn bộ mạng gia đình, thiết bị này dễ rơi vào tình trạng quá tải khi nhu cầu sử dụng dữ liệu ngày càng tăng.

Nhìn chung, Wi-Fi 2.4 GHz chưa hoàn toàn lỗi thời, nhưng chỉ phù hợp cho các nhu cầu cơ bản. Để đảm bảo trải nghiệm ổn định và tốc độ cao, người dùng cần xem xét nâng cấp lên các giải pháp mạng hiện đại hơn.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn