Nghệ An: Tuyến đường hơn 11 tỷ đồng vừa nghiệm thu đã hỏng

Đơn vị thi công tiến hành sửa chữa mặt đường.

Điều đáng nói, tuyến đường này đã nhiều lần sửa chữa trước và sau nghiệm thu, nhưng càng sửa càng hỏng, khiến người dân bức xúc, chính quyền xã từ chối nhận bàn giao, còn chủ đầu tư thì né tránh cung cấp hồ sơ.

Theo phản ánh của người dân xã Thuần Trung, tuyến đường từ Km55+295 Quốc lộ 46B đến xóm 1 xã Trung Sơn, huyện Đô Lương (nay là xã Thuần Trung, Nghệ An) đã bộc lộ dấu hiệu xuống cấp từ rất sớm, thậm chí trước khi nghiệm thu. Ông N.V.D, trú tại xã Thuần Trung, cho biết: Tuyến đường này trước đây đã được mở cho người dân đi lại. Nhưng chỉ một thời gian ngắn là hư hỏng, các đơn vị lại đổ đất, rào đường. Vừa rồi họ mở nhưng chỉ một tháng sau đường lại hỏng tiếp, nên lại đổ đất rồi rào lại không cho phương tiện lưu thông.

Còn theo anh Trần Văn B... người dân cùng xã, cho biết tuyến đường đã được sửa đi sửa lại nhiều lần nhưng chất lượng vẫn không cải thiện. Nhựa đường bong tróc từng mảng, tạo thành “hố gà”, “sóng trâu”. Đi lại rất nguy hiểm. Xe chở cát chạy nhiều thì ai cũng thấy nhưng nguyên nhân sâu xa là do nền đường yếu nên mới sụt lún. “Cùng tuyến đường mà đoạn giáp Quốc lộ 46B vốn là đất ruộng lại bị sụt lún nặng, trong khi đoạn trước đó là đầm ao nhưng thi công tốt hơn thì không bị hỏng.” ông B nhận định.

Mặt đường vở vụn, kèo dài hàng trăm mét dù tuyến đường chỉ mới đưa vào sử dụng chưa được nữa năm.

Những phản ánh này cho thấy tuyến đường đã có vấn đề ngay từ khâu thi công nền móng, đây là yếu tố quyết định tuổi thọ công trình. Một tuyến đường mới nghiệm thu chưa đầy nửa năm mà hư hỏng gần như toàn tuyến là điều không thể xem là bình thường.

Không chỉ người dân đi làm, mà ngay cả học sinh cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tuyến đường xuống cấp này. Em Trần Đăng Hải, học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu chia sẻ: Hàng ngày em đi học đều phải qua tuyến đường này. Xe tải lớn chạy nhiều, đường thì hỏng nặng, rất nguy hiểm.

Trong khi đó, chính quyền xã Thuần Trung – đơn vị được đề nghị tiếp nhận quản lý tuyến đường đã từ chối nhận bàn giao. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Kinh tế xã Thuần Trung cho biết, thời điểm hợp nhất chính quyền địa phương hai cấp, Ban quản lý Dự án huyện Đô Lương đề nghị bàn giao công trình cho xã quản lý. Nhưng tuyến đường hư hỏng, lại chưa được phép đấu nối với Quốc lộ 15 nên xã chưa thể nhận.

Dự án được đầu tư cuối năm 2022, tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương làm chủ đầu tư. Liên danh nhà thầu gồm: Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng thương mại Nghệ An, Công ty CP Miền Tây Nghệ An, Công ty TNHH Xây dựng Phú Gia Đăng thi công. Đơn vị giám sát là Công ty TNHH Xây dựng Cao Nguyên NA.

Việc đổ bê tông mỏng để bù mặt bằng trước khi thảm nhựa là không phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, bởi bê tông và nhựa đường có độ giãn nở khác nhau, dễ gây nứt gãy, bong tróc không thể đảm bảo độ bền.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm kể từ hoàn thiện, tuyến đường đã phải sửa chữa ít nhất 2 lần, một con số bất thường đối với một công trình giao thông hơn 11 tỷ đồng. Ông Nguyễn Kim Đông, cán bộ Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương, thừa nhận, đây không phải lần đầu tuyến đường được sửa chữa. Trước khi nghiệm thu, tuyến đường đã hư hỏng và phải khắc phục một lần. Sau nghiệm thu tháng 6/2025, đường tiếp tục hư hỏng. Hiện nhà thầu đang sửa lại nền đường và mặt đường. Theo ông Đông thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do xe chở vật liệu xây dựng có tải trọng lớn đi nhiều.

Ghi nhận tại hiện trường, phần lớn lớp nhựa đường đã bị bóc lên. Đáng chú ý, ở nhiều vị trí, sau khi bóc lớp nhựa hỏng, đơn vị thi công lại đổ một lớp bê tông mỏng để “lấy lại mặt bằng” trước khi thảm nhựa lại. Tuy nhiên, khi được hỏi phương án này có được phê duyệt hay không, ông Đông không trả lời được. Theo các kỹ sư giao thông, việc đổ bê tông mỏng để bù mặt bằng trước khi thảm nhựa là không phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, bởi bê tông và nhựa đường có độ giãn nở khác nhau, dễ gây nứt gãy, bong tróc. Đây chỉ là giải pháp “vá víu” tạm thời, không thể đảm bảo độ bền.

Từ khi hoàn thành thì đây đã là lần thứ 2 đơn vị thi công tiến hành sửa chữa tuyến đường.

Để làm rõ nguyên nhân hư hỏng và phương án sửa chữa, phóng viên đã nhiều lần đề nghị Ban quản lý Dự án huyện Đô Lương cung cấp các văn bản liên quan. Ông Cường, Giám đốc Ban quản lý, đồng thời là Phó Chủ tịch UBND xã Đô Lương, từng hứa sẽ gửi thông tin cụ thể. Nhưng, sau nhiều lần liên hệ, phóng viên vẫn không nhận được bất kỳ tài liệu nào.

Trong khi đó, ông Cường chỉ đưa ra nhận định chung rằng nguyên nhân hư hỏng là do xe tải trọng lớn chở vật liệu tăng đột biến, đặc biệt, để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng các xe không đi các trục đường chính mà đi vào các tuyến tránh trong có tuyến đường này để Quốc lộ 15 để về Quốc lộ 7.

Tuy nhiên, lý do này không thuyết phục, bởi tuyến đường mới nghiệm thu chưa đầy nửa năm nhưng nền đường bị sụt lún, mặt đường vỡ vụn. Trước nghiệm thu, đường đã hỏng và phải sửa một lần. Nếu chỉ do xe tải trọng lớn, tại sao các tuyến đường khác trong khu vực không hư hỏng tương tự? Người dân bức xúc, xã từ chối nhận bàn giao, chủ đầu tư né tránh cung cấp hồ sơ – tất cả đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng thi công, năng lực nhà thầu, giám sát, trách nhiệm của chủ đầu tư.

Tác giả: Văn Tý

Nguồn tin: Báo Tin tức