Dập lửa cháy rừng, phát hiện thi thể một người đàn ông

Bộ đội biên phòng dập tắt đám cháy rừng ở xã Phú Vinh (TP Huế) tối 4-9 - Ảnh: VÕ TIẾN

Sáng 5-9, Bộ đội biên phòng TP Huế cho biết một vụ cháy rừng vừa xảy ra tại xã Phú Vinh (TP Huế) khiến một người tử vong.

Vào tối 4-9, ngọn lửa bùng phát tại khu vực rừng tràm ở thôn 6, xã Phú Vinh, trên diện tích rừng sản xuất của hộ ông Trần Sang (60 tuổi) và ông Trần Mãi (70 tuổi).

Ngay sau khi nhận tin, Đồn biên phòng Vinh Xuân huy động chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương và người dân khẩn trương dập lửa.

Đến 19h13, đám cháy được khoanh vùng, diện tích thiệt hại khoảng 1ha.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể người đàn ông nằm trong đám cháy.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Mãi (70 tuổi), trú tại thôn 6, xã Phú Vinh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Mãi có thần kinh không ổn định, trong lúc đốt thực bì đã gây ra hỏa hoạn.

Đến 20h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ