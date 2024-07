Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban ATGT tỉnh; Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Phó Ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh Phan Huy Chương báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác bảo đảm TTATGT 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, cùng với sự vào cuộc tích cực của các Sở, ngành, địa phương, tình hình TTATGT trên địa bàn về cơ bản được bảo đảm. Tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm về số người chết so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể là giảm 33 vụ (giảm 13,8%); giảm 40 người chết (giảm 25,8%); giảm 28 người bị thương (giảm 17,5%); số vụ TNGT do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe, vi phạm về cơi nới thành thùng xe đã được xử lý một cách căn bản.

Các cấp, các ngành đã tập trung đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và toàn thể nhân dân về công tác bảo đảm TTATGT. Công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được tập trung chỉ đạo, bố trí được nhiều nguồn vốn để phát triển mới nhiều tuyến huyết mạch. Công tác rà soát xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT được quan tâm chỉ đạo triển khai đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm về ATGT được triển khai quyết liệt, toàn diện, mạnh mẽ hơn trước với các chuyên đề cụ thể được triển khai đồng bộ, thường xuyên góp phần hạn chế được tình trạng vi phạm của người tham gia giao thông... Công tác quản lý Nhà nước về vận tải, đào tạo sát hạch lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ được quan tâm và có nhiều tiến bộ hơn trước.

Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành, thị trong tỉnh

Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Đình Khang tham luận về công tác quản lý nhà nước về vận tải, các tồn tại vướng mắc và giải pháp quản lý, phát triển vận tải trong thời gian tới

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lê Thanh Nghị đề nghị cần tăng cường công tác phối hợp, vào cuộc quyết liệt để công tác đảm bảo TTATGT đạt được nhiều kết quả trong 6 tháng cuối năm

Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Lê Sỹ Chiến tham luận về công tác tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố

Tại hội nghị, lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương đã tham luận làm rõ về công tác đánh giá tình hình kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra TNGT. Đánh giá nguyên nhân gia tăng TNGT; công tác bảo đảm ATGT đường sắt; đề xuất kiến nghị các giải pháp phối hợp chỉ đạo khắc phục, xử lý...

Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Ngọc Tuấn trả lời làm rõ các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, địa phương; cho biết sẽ phối hợp, xử phạt nghiêm các vi phạm về TTATGT

Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền cho biết sẽ rà soát lại, bố trí các đèn tín hiệu giao thông theo thứ tự ưu tiên cho các địa phương

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí Thư và các văn bản liên quan đến đảm bảo TTATGT. Tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, chỉnh trang đô thị, dự kiến tổ chức vào ngày 15/8. Chỉ đạo, huy động lực lượng ra quân giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT, hè phố. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang ATGT, đề nghị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị nếu để xẩy ra tình trạng lấn chiếm mới mà không phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý.

Đồng thời, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông; rà soát và khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ấn TNGT. Đối với các tuyến đường đô thị phải rà soát, bổ sung hệ thống sơn vạch chỉ đường để phân làn, phân luồng khoa học, hợp lý nhằm hạn chế ùn tắc, TNGT trên các tuyến đường.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về TTATGT; tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân chủ yếu gây ra TNGT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải khách liên tỉnh. Nghiên cứu quy hoạch lại hệ thống xe buýt đảm bảo khoa học, hợp lý, phục vụ nhu cầu của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn trong lĩnh vực vận tải. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đào tạo sát hạch lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, chú trọng thao gỡ khó khăn và quản lý chất lượng trong công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn