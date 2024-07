Tọa đàm phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh và đối ngoại

Các đồng chí: Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì tọa đàm.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Quân khu 4; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 96 (Học viện Quốc phòng); lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Trong thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thẳng thắn, linh hoạt, sáng tạo, phát huy những thành quả đã đạt được, tranh thủ tối đa những điều kiện thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức đã hoàn thành “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) giai đoạn 2021-2023 đạt 7,36%. Quy mô GRDP ngày càng được mở rộng, năm 2023 ước đạt 193.374 tỷ đồng, xếp thứ 10/63 địa phương. GRDP bình quân đầu người năm 2023 đạt 56,18 triệu đồng, gấp 1,31 lần so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng phi nông nghiệp. Thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2023 có nhiều tiến bộ đáng kể; đặc biệt năm 2022 - 2023 vượt mốc 20.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Các dự án thu hút đầu tư tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng, trong đó thu hút các dự án FDI là điểm sáng nổi bật trong những năm gần đây. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào tốp 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 961,3 triệu USD. Năm 2023, lọt vào tốp 8 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 1,6 tỷ USD. Đến nay, trên địa bàn có 136 dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký khoảng 4,23 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 6,76% (đứng thứ 26 cả nước, thứ ba khu vực Bắc Trung Bộ), cao hơn năm 2023 (6,15%), trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,13%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,95% (riêng công nghiệp tăng 11,32%); khu vực dịch vụ tăng 5,85%. Thu ngân sách đạt 11.897 tỉ đồng, bằng 140,2% cùng kỳ và vượt kịch bản đề ra. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển.

Đảng bộ, chính quyền tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với quốc phòng – an ninh. Tập trung đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tạo điều kiện xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh; phát triển các khu công nghiệp theo hướng hiện đại, vừa đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh. Các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn gắn với nhiệm vụ xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng – an ninh; quy hoạch tổng thể, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn gắn với quy hoạch xây dựng thế trận KVPT, góp phần nâng cao khả năng tác chiến phòng thủ của tỉnh.

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của tỉnh luôn được chú trọng, đạt hiệu quả tốt; phát triển toàn diện cả về chiều rộng và chiều sâu, trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa; quốc phòng – an ninh...

Đ/c Lương Văn Kiểm – Phó Tư lệnh Quân khu 3, thành viên lớp bồi dưỡng kiến thức phát biểu

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, thành viên lớp bồi dưỡng kiến thức phát biểu

Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phan Đại Nghĩa làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm

Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã cùng trao đổi về những thế mạnh, điểm yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh. Kinh nghiệm của tỉnh trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài; bồi dưỡng giáo dục quốc phòng của tỉnh đối với các chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các doanh nghiệp nước ngoài; kinh nghiệm trong bố trí cán bộ sau thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính; phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện miền núi; công tác phòng chống ma túy...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi tọa đàm

Phát biểu tại buổi tọa đàm, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng khi đoàn đã về với Nghệ An, đi đến những địa bàn hết sức khó khăn của tỉnh để tìm hiểu, khảo sát, chia sẻ những khó khăn với tỉnh. Qua các thông tin trao đổi tại buổi tọa đàm, tỉnh cũng đã có thêm những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Nghệ An có truyền thống bề dày lịch sử, con người Nghệ An cần cù chịu khó. Trong thời gian qua, tỉnh luôn thống nhất trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan điểm xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, qua đó tạo sự lan tỏa, đồng thuận, ủng hộ, đây là điều kiện hết sức quan trọng. Tỉnh đã quan tâm kết nối hạ tầng, phát triển hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, cảng nước sâu... Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung đầu tư các công trình trọng tâm, trọng điểm, không đầu tư dàn trải. Tập trung phát triển mạnh kinh tế ở miền Đông, triển khai các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội cho miền Tây. Tỉnh Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm của Quân khu 4... Đối với ý kiến các thành viên trong đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích làm rõ các nội dung liên quan.

Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa phát biểu kết luận

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Giám đốc Học viện Quốc phòng Trần Việt Khoa bày tỏ vui mừng khi thấy được những kết quả quan trọng của tỉnh trong thời gian qua. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, khắc phục khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng được nhiều thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thực hiện tốt quan hệ đối ngoại với các tỉnh nước bạn Lào; xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Trong thời gian tới, Thượng tướng Trần Việt Khoa đề nghị tỉnh Nghệ An phát triển thế mạnh của hệ thống cửa khẩu trên địa bàn; phát triển du lịch biển. Tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tiếp tục quan tâm đến những đối tượng yếu thế trong xã hội… Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Thượng tướng Trần Việt Khoa tin tưởng tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025.

Học viên Quốc phòng – An ninh khóa 96 tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An

Học viện Quốc phòng tặng 50 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An

Lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh khóa 96 tặng quà cho các Đồn biên phòng của tỉnh

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn