Công an Nghệ An: Cấp căn cước công dân xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ

Trong tỉnh

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho những công dân chưa làm thủ tục cấp CCCD, nhất là những công dân đi làm ăn xa, học sinh, sinh viên về nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2023, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức cấp CCCD cho Nhân dân xuyên suốt trong 5 ngày nghỉ lễ.