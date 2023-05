Công an Nghệ An lấy ý kiến đóng góp 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện UBND một số huyện, thành, thị và một số xã, phường, thị trấn; Ban Giám đốc Công an tỉnh, trưởng các phòng liên quan và trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã.

Trong năm 2023, Chính phủ giao cho Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện 05 dự án Luật để báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội khóa XV. Đó là: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND; Luật Căn cước công dân sửa đổi; Luật Trật tự - an toàn giao thông đường bộ và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

05 dự án Luật nêu trên đều có ý nghĩa chính trị và pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở, nền tảng vững chắc để lực lượng CAND chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo những kết quả đạt được trong công tác xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự; nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đối với 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV nói chung và Hội thảo góp ý 05 dự án Luật nói riêng.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe báo cáo đề dẫn do đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày. Dưới sự điều hành của đồng chí Thái Thị An Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đã có 14 ý kiến tham luận; cơ bản các ý kiến đều thống nhất kiến nghị, đề xuất Quốc hội sớm thông qua 05 dự án Luật; nhiều ý kiến sâu sắc, có giá trị đã cung cấp thêm các số liệu, dẫn chứng, qua đó cung cấp thêm các căn cứ thực tiễn cần phải sớm thông qua 05 dự án Luật nêu trên.

Phát biểu kết luận, bế mạc Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị đại biểu tham dự Hội thảo; trên cơ sở các ý kiến, đồng chí tiếp tục nhấn mạnh cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn trong quá trình xây dựng và trình 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Đồng chí trực tiếp giao cho các đơn vị chức năng tập hợp những ý kiến tại Hội thảo để báo cáo, đề xuất Bộ Công an. Đồng thời, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn: Thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đồng hành và giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Tác giả: Văn Hậu - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn