Tân sinh viên gánh loạt khoản thu từ tiền điện, bảo trì máy lạnh đến đồng phục, trường nói gì?

Không chỉ học phí, tân sinh viên còn gánh hàng triệu đồng phí phụ ngay khi làm thủ tục nhập học - Ảnh minh họa AI

Những khoản thu "lạ" ở các trường đại học khiến nhiều tân sinh viên "sốc", còn phụ huynh không khỏi đặt câu hỏi: đâu là mức thu hợp lý và ai kiểm soát những khoản ngoài học phí này?

Ngỡ ngàng với hàng loạt khoản thu ngoài học phí

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM quy định các khoản thu nhập học đối với tân sinh viên khóa 2025 ngoài học phí học kỳ 1 (với mức từ 16 - 32 triệu đồng, tùy chương trình đào tạo), còn có khoản tiền nhập học 300.000 đồng/sinh viên (tiền tài liệu hướng dẫn nhập học, sinh hoạt đầu khóa, sổ tay sinh viên, thẻ sinh viên).

Ngoài học phí, mỗi tân sinh viên Trường đại học Phan Châu Trinh phải đóng các khoản lệ phí vào đầu khóa khi nhập học: đồng phục 2.850.000 đồng (một bộ áo blouse, một bộ áo quần thực hành phòng thí nghiệm - phòng mổ, một bộ áo quần đi học hằng ngày, một bộ lễ phục, một bộ đồng phục thể thao); bảo hiểm y tế 1.105.650 đồng. Đáng chú ý, phí khám sức khỏe đầu khóa tại trường lên đến 700.000 đồng/sinh viên.

Trường đại học Văn hóa TP.HCM quy định mỗi tân sinh viên phải đóng các khoản nhập học, gồm: học phí học kỳ 1 năm học 2025-2026 (16 tín chỉ x 516.000 đồng/tín chỉ) 8.256.000 đồng; bảo hiểm y tế 789.750 đồng/15 tháng; khám sức khỏe 100.000 đồng; học phí môn giáo dục quốc phòng - an ninh: 1.550.000 đồng; phí làm thẻ sinh viên, xử lý hồ sơ nhập học 100.000 đồng; phí sử dụng điện và bảo trì máy lạnh phòng học (16 tín chỉ x 6.000 đồng/tín chỉ) 96.000 đồng.

Các khoản phí Trường đại học Mở TP.HCM yêu cầu tân sinh viên phải nộp khi làm thủ tục nhập học, gồm học phí học kỳ 1 (tạm tính) 15.500.000 đồng. Học phí trên chưa bao gồm các khoản khác như: bảo hiểm y tế 789.750 đồng/15 tháng, bảo hiểm tai nạn 168.000 đồng/4 năm, đồng phục thể dục 170.0000 đồng/bộ, đề thi TAKC chuẩn quốc tế 200.000 đồng (trừ các ngành ngôn ngữ chương trình chuẩn và ngôn ngữ Anh chương trình tiên tiến).

Trường đại học nói gì về các khoản thu gây tranh cãi?

Theo đại diện Trường đại học Mở TP.HCM, do trình độ tiếng Anh của sinh viên đầu vào không đồng đều, trường tổ chức kiểm tra năng lực tiếng Anh nhằm phân loại trình độ và xét miễn giảm phù hợp. Nhờ đó, sinh viên được học đúng trình độ, tiết kiệm thời gian và học phí cho các lớp tiếng Anh không cần thiết.

Khoản phí thi tiếng Anh đầu vào mà phụ huynh thắc mắc là để chi trả cho bài thi năng lực được mua bản quyền từ Nhà xuất bản Oxford University Press. Sinh viên không tham gia kỳ thi sẽ được hoàn lại khoản phí này. Riêng các sinh viên được miễn kiểm tra đầu vào cũng không phải tham dự kỳ thi này.

Về thu phí bảo hiểm tai nạn, theo đại diện trường, để đảm bảo an toàn và hỗ trợ sinh viên phòng tránh tai nạn thương tích, trường đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc khuyến khích sinh viên mua bảo hiểm tai nạn.

"Thực tế, mỗi năm có gần 40 sinh viên gặp tai nạn và đã nhận được hỗ trợ tài chính từ bảo hiểm, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí. Việc thu tiền bảo hiểm tai nạn đối với tân sinh viên là hình thức "thu hộ, chi hộ" để mua đúng mức bảo hiểm, nhằm phòng ngừa rủi ro trong suốt 4 năm học. Hầu hết các trường đại học đều áp dụng hình thức này.

Trường hợp sinh viên đã có bảo hiểm tai nạn riêng hoặc không có nhu cầu, nếu có phản hồi đến nhà trường thì sẽ được tiếp nhận và không bị bắt buộc phải tham gia", đại diện trường cho biết.

Ông Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TP.HCM - khẳng định các khoản thu này không phải mới mà đã áp dụng nhiều năm.

"Trước đây trường từng lấy ý kiến sinh viên về việc trang bị máy lạnh cho toàn bộ phòng học, nhưng để duy trì và sử dụng máy lạnh, sinh viên phải đóng thêm tiền điện và phí bảo trì. Với mức học phí hiện tại, sinh viên chỉ được học phòng quạt, muốn học phòng máy lạnh phải đóng thêm khoản phí", ông Nhân nói.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn