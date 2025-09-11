Tân sinh viên rút hồ sơ vì bị phân ngành trái nguyện vọng, trường nói gì?

Đến chiều 10-9, đã có 16 tân sinh viên Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) rút hồ sơ sau khi biết kết quả phân ngành không đúng với ngành học đã chọn ban đầu - Ảnh minh họa AI

Nguyên nhân là tân sinh viên bị trường xếp vào những ngành không đúng với nguyện vọng ban đầu, khiến không ít gia đình lo lắng và bức xúc.

Bị xếp vào ngành "lạ"

Ngày 6-9, Trường đại học Quốc tế công bố kết quả phân ngành cho tân sinh viên khóa 2025. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết họ vô cùng bất ngờ khi con mình được xếp vào ngành mà thí sinh không đăng ký nguyện vọng.

Chị T., một phụ huynh tại TP.HCM, cho biết con gái chị đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng (ngành này trường xếp trong nhóm kỹ thuật với nhiều ngành khác nhau) và đã trúng tuyển vào trường.

"Tuy nhiên, đến khi nhập học con tôi mới biết mình không được vào học ngành đã chọn mà phải tham gia vào một quy trình phân bổ dựa trên nguyện vọng và điểm số của trường.

Đến khi có kết quả phân ngành, coi tôi lại bị xếp vào ngành kỹ thuật xây dựng. Con hoang mang vì không biết lý do vì sao mình bị xếp vào ngành đó, trong khi không hề đăng ký. Gia đình đã quyết định rút hồ sơ để chuyển sang trường khác phù hợp hơn", chị nói.

Sáng 8-9, nhiều phụ huynh và tân sinh viên cũng đến trường làm thủ tục rút hồ sơ. Một số người tỏ ra bức xúc khi con em họ bị phân vào ngành hoàn toàn khác so với định hướng ban đầu. Điều này khiến họ quyết định đưa con đến các trường khác để tìm kiếm cơ hội học đúng chuyên ngành yêu thích và để kịp tiến độ năm học.

Việc công bố kết quả phân ngành sau khi thí sinh đã hoàn tất nhập học khiến nhiều em mất cơ hội lựa chọn lại trường hoặc ngành học ngay từ đầu. Nhiều tân sinh viên tâm sự rằng các em cảm thấy hoang mang, mất định hướng, và có nguy cơ học trái ngành trong suốt 4 năm đại học.

"Trường xét phân ngành đảm bảo công bằng"

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ThS Nguyễn Thanh Tâm - Phó trưởng phòng đào tạo đại học Trường đại học Quốc tế - xác nhận tính đến chiều 10-9 đã có 16 tân sinh viên nộp đơn rút hồ sơ sau khi biết kết quả phân ngành. Trường đã giải quyết cho rút và hoàn tiền đã đóng.

Theo ông Tâm, quy trình phân ngành của trường được thực hiện gần giống như nguyên tắc xét tuyển đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Khi thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành, các em sẽ đăng ký nguyện vọng ngành học theo thứ tự ưu tiên.

Nhà trường sau đó xét điểm của từng thí sinh và phân ngành theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho đến khi ngành đó đủ chỉ tiêu thì sẽ chuyển sang nguyện vọng kế tiếp.

"Trường có hai phương thức xét tuyển chính là điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực. Khi xét phân ngành, chúng tôi sẽ chọn điểm nào có lợi nhất cho sinh viên. Cách làm này nhằm đảm bảo công bằng và tăng cơ hội vào đúng ngành mong muốn cho các em", ông Tâm cho biết.

Cũng theo ông, khoảng 90% sinh viên được phân ngành theo nguyện vọng 1 hoặc 2. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng hơn 10% sinh viên phải học ngành từ nguyện vọng 3 hoặc 4 nên không hài lòng. Trong bối cảnh chỉ tiêu từng ngành có giới hạn, đây là điều không thể tránh khỏi.

Có cơ hội học song ngành hoặc chuyển ngành sau năm nhất

Để giải quyết tình huống này, lãnh đạo trường cho biết đã triển khai chương trình đào tạo song ngành cho sinh viên thuộc cùng nhóm ngành. Theo đó, sinh viên học ngành thứ nhất vẫn có thể đăng ký học thêm ngành thứ hai nếu có học lực khá trở lên. Nền tảng kiến thức giữa hai ngành trong cùng nhóm có thể trùng đến 60-70%, nên việc học song song không gây áp lực quá lớn.

"Ví dụ, sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng có thể đăng ký học thêm ngành logistics sau năm thứ hai. Các em chỉ cần hoàn tất các học phần khác biệt giữa hai ngành là có thể nhận hai bằng chính quy sau khi tốt nghiệp", ông Tâm cho hay.

PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ - Phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết thêm ban giám hiệu đã quyết định hỗ trợ đặc biệt cho sinh viên khóa 2025.

Nếu sinh viên ban đầu đăng ký ngành logistics nhưng bị phân vào ngành khác, sau khi hoàn thành chương trình ngành thứ nhất, các em sẽ được miễn học phí đối với các học phần bổ sung để lấy bằng ngành logistics.

"Ngay từ bây giờ, trường cũng đang tăng cường năng lực đào tạo để có thể tiếp nhận thêm sinh viên chuyển ngành trong năm sau. Sau năm thứ nhất, nếu sinh viên đạt điểm học tập tốt, các em hoàn toàn có thể xin chuyển ngành trong nhóm mà không mất thêm thời gian hay chi phí nào", ông Vũ khẳng định.

Cần rõ ràng hơn trong thông tin tuyển sinh Dù nhà trường đã có các chính sách hỗ trợ, nhiều phụ huynh vẫn cho rằng thông tin tuyển sinh cần được công khai và minh bạch hơn, đặc biệt là về cơ hội vào từng ngành trong nhóm. "Nếu con tôi biết sẽ bị phân vào ngành kỹ thuật xây dựng thì đã không chọn vào nhóm ngành này ngay từ đầu. Không thể để đến khi nhập học xong rồi mới công bố ngành học chính thức", một phụ huynh chia sẻ. Việc xét tuyển theo nhóm ngành giúp các trường chủ động trong đào tạo, tuy nhiên cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn trong việc tư vấn cho thí sinh. Bởi với thí sinh, lựa chọn ngành học là quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cả hành trình nghề nghiệp sau này.

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn