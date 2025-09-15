Tân sinh viên sốc với loạt khoản thu ngoài học phí, có cả khoản thu 'quét trùng lặp'

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 của Trường đại học Ngân hàng TP.HCM - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Nhiều người băn khoăn học phí đại học được xác định theo hướng "tính đúng tính đủ" và liên tục tăng theo lộ trình, nhưng các trường vẫn tiếp tục "đẻ" ra các khoản thu gây khó hiểu.

Cả chục khoản thu ngoài học phí

Phản ánh đến Tuổi Trẻ, nhiều phụ huynh có con trúng tuyển vào Trường đại học Ngân hàng TP.HCM năm nay cho biết họ "thật sự choáng váng" khi nhận được danh sách các khoản thu đầu năm học của trường này.

Trường đại học Ngân hàng TP.HCM năm nay vẫn tiếp tục thu nhiều khoản lệ phí khác nhau ngoài học phí: lệ phí nhập học (thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng và thẻ thư viện, giấy xác nhận sinh viên) 280.000 đồng; lệ phí thư viện 760.000 đồng; lệ phí kiểm tra tiếng Anh đầu khóa 560.000 đồng; lệ phí thi tin học 563.000 đồng; lệ phí khám sức khỏe 100.000 đồng; lệ phí xét nội trú 30.000 đồng, lệ phí hồ sơ và thẻ ký túc xá khi được xét vào ở 150.000 đồng… Đây là các khoản phí bắt buộc.

Ngoài ra còn có các khoản phí tự nguyện khác như tiếng Anh chuẩn trong chương trình đào tạo bậc 4/6 - cấp độ 1 là 4.500.000 đồng, cấp độ 2 là 9.000.000 đồng…

N., tân sinh viên ngành tài chính ngân hàng của Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, thắc mắc: "Các bạn tôi khi làm thủ tục nhập học ở nhiều trường đại học khác tại TP.HCM đều chỉ nộp học phí, bảo hiểm y tế bắt buộc, nhưng trường tôi bắt buộc nộp cả chục khoản khác nhau.

Thư viện thì chưa biết có sử dụng hay không mà trường cũng thu phí bắt buộc. Đến thẻ sinh viên, xét vào ở ký túc xá mà cũng thu tiền?".

Các khoản phí Trường đại học Ngân hàng TP.HCM yêu cầu tân sinh viên năm học 2025-2026 phải nộp khi làm thủ tục nhập học

Trong khi đó tân sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM lại ngạc nhiên với những yêu cầu và các khoản thu "lạ", khi làm thủ tục nhập học trực tuyến.

Ngoài học phí tạm thu (tùy chương trình đào tạo), danh mục các khoản thu của trường đối với mỗi tân sinh viên còn có thêm: bảo hiểm tai nạn 200.000 đồng/4 năm, sinh hoạt chính trị "công dân - sinh viên" đầu khóa 150.000 đồng, hệ thống quét trùng lặp 150.000 đồng, sử dụng tài liệu thư viện số 90.000 đồng/khóa...

Nhiều tân sinh viên và phụ huynh thắc mắc các khoản thu "lạ" nêu trên của trường này. "Chúng tôi thật sự không hiểu hệ thống quét trùng lặp là gì? Khoản tiền sử dụng thư viện số sinh viên chưa nhập học, không có nhu cầu sử dụng sao trường thu? Các trường đại học đều tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa có trường nào thu tiền đâu" - nhiều phụ huynh thắc mắc.

"Không phát sinh khoản thu mới, đảm bảo đúng quy định"

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ThS Nguyễn Thị Hồng - Phó hiệu trưởng Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM - khẳng định: "Trường không đẻ ra các khoản thu nào cả, tất cả đều thu đúng quy định. Các khoản thu ngoài học phí của trường ổn định như mọi năm, không phát sinh thêm khoản nào và không tăng mức thu từ năm 2023 tới nay. Riêng phí tin nhắn SMS trường đã bỏ từ khi chuyển đổi số, sinh viên xem được trên trang cá nhân".

Giải thích về khoản thu "quét trùng lặp", bà Hồng cho rằng theo quy định về đào tạo, sinh viên phải đảm bảo tính trung thực trong sản phẩm học tập, nghiên cứu của mình, vì vậy phải kiểm tra quét trùng lặp trước khi nộp.

Để bảo đảm liêm chính học thuật, chống đạo văn (tương tự các trường đại học quốc tế và uy tín ở Việt Nam), các trường phải trả phí bản quyền cho hệ thống Turnitin, người học được kiểm tra đạo văn ở tất cả các môn học từ năm 1 đến khi viết khóa luận tốt nghiệp.

Sinh hoạt công dân đầu khóa căn cứ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh hoạt này nằm ngoài chương trình đào tạo, không phải nằm trong hoạt động để thu học phí. Mức thu này chỉ nhằm trang trải chi phí cơ sở vật chất, công tác tổ chức, tài liệu, báo cáo viên.

Về phí sử dụng tài liệu thư viện số, trường cần đầu tư hạ tầng công nghệ, máy chủ, phần mềm quản lý, đường truyền, bảo mật dữ liệu; chi phí bảo trì bảo mật dữ liệu, nâng cấp hằng năm. Bản quyền sách, giáo trình, tài liệu: mua quyền sách điện tử, tài liệu điện tử, truy cập cơ sở dữ liệu quốc tế, tạp chí khoa học - chi phí này thường rất lớn.

Sinh viên không thể tải được tài liệu có bản quyền, được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ ở trên mạng. Theo Luật Thư viện 2019 cần phải có thư viện số. Trường thu phí việc cung cấp dịch vụ thư viện theo quy định của pháp luật.

"Năm nay trường không thu phí kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào", bà Hồng cho biết thêm.

Trong khi đó phóng viên Tuổi Trẻ cũng đã chuyển thắc mắc của tân sinh viên và phụ huynh về các khoản thu đến ông Nguyễn Văn Thụy - Trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, thì nhận được phản hồi: "Tôi sẽ chuyển thông tin này cho các bộ phận liên quan để phản hồi theo quy định".

Tác giả: Trần Huỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn