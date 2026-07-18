Đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an xã Đại Huệ

Tại buổi làm việc, đại diện chỉ huy Công an xã Đại Huệ báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Theo đó, thời gian qua, Công an xã bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Đảng ủy, UBND xã, tập trung triển khai toàn diện công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể là: Tham mưu Đảng ủy, UBND xã nhiều văn bản chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác bảo đảm ANTT. Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật. Công tác bắt, điều tra, xử lý tội phạm không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong bảo đảm ANTT. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo, nhiều gương người tốt, việc tốt được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại diện lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Công an xã Đại Huệ trong thời gian qua.

Đồng chí Thiếu tá Lê Minh Trí, Trưởng Công an xã Đại Huệ phát biểu

Toàn cảnh buổi làm việc

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Công an xã tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai giải pháp bảo đảm ANTT. Tập trung triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó lưu ý số thanh, thiếu niên hư, có dấu hiệu phạm tội. Cùng với đó, quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn