Tân HLV trưởng Thái Lan lại bị CLB của Bỉ chơi khó

Thái Lan đã công bố danh sách tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu với Nhật Bản vào ngày 1/1/2024 tới. Trong danh sách, HLV Masatada Ishii đã điền tên Suphanat Muenata. Cầu thủ này hiện đang đầu quân cho đội Oh Leuven ở Bỉ bằng bản hợp đồng cho mượn từ CLB Buriram United của Thái Lan.

Tuy vậy, đội bóng của Bỉ đã thông báo không thể nhả Suphanat Muenata vào thời điểm này bởi cần lực lượng tốt nhất để cho mục tiêu trụ hạng. Oh Leuven cho biết họ cần cầu thủ đầy đủ nhất để tập trung cho 2 trận đấu quan trọng phía trước là trận sân khách gặp Gent ngày 22/12 và trận sân nhà gặp AS Eupen ngày 26/12. Theo thống kê, tiền vệ này đã chơi 4 trận cho Oh Leuven.

Trước tình thế này, HLV Masatada Ishii bày tỏ: “Đối với Suphanat Mueanta, chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau trước đây tại Buriram. Tôi đã hiểu rõ cậu ấy. Có anh ấy trong đội là rất tốt. Nhưng chúng tôi hiểu hoàn cảnh của Suphanat Mueanta. Việc tham gia các sự kiện lớn như Asian Cup là có lợi cho ĐT Thái Lan cũng như sự phát triển của Suphanat”. Để lấp vào khoảng trống này, Thái Lan buộc phải gọi Worachit thay thế.

Trận đấu với Nhật Bản là trận giao hữu duy nhất của Thái Lan trước thềm Asian Cup 2023. Theo đó, đội bóng xứ Chùa vàng sẽ thi đấu tại Nhật Bản.

Tác giả: DUY THƯỜNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn