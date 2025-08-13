Hãng hàng không đình chỉ cơ trưởng vì say xỉn, khỏa thân đi lại trong khách sạn

Hãng hàng không EasyJet đã đình chỉ cơ trưởng ngay sau khi nhận được cáo buộc người này khỏa thân đi lại trong khách sạn và bị hành khách bắt gặp - Ảnh: AFP

Theo tờ People ngày 12-8, sự việc xảy ra vào rạng sáng 5-8 giờ địa phương, khi cơ trưởng (chưa được tiết lộ danh tính) bị du khách phát hiện đã cởi bỏ toàn bộ quần áo và đi quanh khu lễ tân khách sạn 5 sao Meliá Dunas Beach Resort and Spa.

Một số hành khách, vốn bay cùng ông từ hôm trước, nhận ra ông vào khoảng 2h30 sáng. Nhân chứng mô tả ông trong trạng thái "say mềm", cơ thể nồng nặc mùi rượu, trước khi di chuyển từ quầy bar sang phòng gym và khu spa của khách sạn.

Được biết cơ trưởng này vốn được phân công điều khiển chuyến bay từ Cape Verde về sân bay London Gatwick ngày 6-8, nhưng đã bị hãng cho nghỉ bay ngay lập tức và bố trí phi công thay thế.

"Ngay khi biết sự việc, cơ trưởng đã bị tạm đình chỉ nhiệm vụ theo đúng quy trình và chờ điều tra. An toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của EasyJet", đại diện hãng hàng không khẳng định.

Một nguồn tin nội bộ đánh giá đây là "hành vi cực kỳ thiếu chuyên nghiệp và dại dột" khiến sự nghiệp của cơ trưởng này tại EasyJet "coi như chấm dứt".

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hãng nêu rõ nhân viên phải "hành xử trung thực và có trách nhiệm" trong mọi mối quan hệ công việc và cộng đồng.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh ngành hàng không Anh thời gian qua ghi nhận một số vụ bê bối liên quan đến nhân viên bay.

Vào đầu năm nay, một tiếp viên của Hãng hàng không British Airways đã bị phát hiện khỏa thân và nhảy múa trong buồng vệ sinh hạng thương gia khi đang làm nhiệm vụ, sau đó bị bắt và tạm đình chỉ để điều tra.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn