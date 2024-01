Tài xế xe máy mất lái đâm trực diện vào xe tải, một người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Sáng ngày 19/1, một vụ tai nạn đã xảy ra trên địa bàn phường Quán Toan, thành phố Hải Phòng.

Theo hình ảnh từ camera, lưu lượng phương tiện giao thông trên đoạn đường này tương đối thưa thớt.

Một tài xế xe máy điều khiển xe với tốc độ tương đối nhanh, trong quá trình lưu thông đã va chạm với một người đi xe ga khác. Tuy cú va chạm chỉ là sượt qua nhưng đã khiến tài xế xe máy đã mất lái ngay sau đó và lao thẳng vào ôtô tải đang đi tới.

Cú tông trực diện đã khiến người ngồi trên xe ngã văng xuống đường và bị thương, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Rất may trong tình huống này, tài xế xe tải đã chủ động giảm tốc độ và phanh gấp nên giảm thiểu được thiệt hại từ vụ tai nạn./.

Tác giả: Đại Nghĩa

Nguồn tin: vietnamplus.vn