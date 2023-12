Clip: Ngủ gật, tài xế khiến xe buýt mất lái đâm cột điện gãy đôi

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra tại Thành phố Tuyền Châu, phía nam Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe buýt đang di chuyển trên đường thì bất ngờ mất lái, lao ra khỏi đường rồi đâm vào một cây cột điện. Cú đâm mạnh khiến cột điện gãy đôi, văng xuống đường, lửa bắn tung tóe.

Phát hiện ra sự việc, các phương tiện lập tức di chuyển ra xa. Toàn bộ khoảnh khắc thót tim này đã được camera giám sát ghi lại.

Theo cảnh sát giao thông địa phương, nguyên nhân vụ việc là do tài xế xe buýt ngủ gật dẫn đến chiếc xe buýt chệch hướng và xảy ra va chạm sau đó.

Rất may các hành khách trên xe chỉ bị thương nhẹ, hiện người tài xế đã bị tạm đình chỉ công tác chờ điều tra.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn