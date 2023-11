Xe buýt mất lái tông loạt xe trên phố khiến 2 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h45 ngày 4/11, ở gần Vishram Chowk ở Awantika và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một chiếc xe buýt của Công ty Vận tải Delhi (PRC) đã tông vào nhiều phương tiện bao hồm ô tô, xe kéo và xe đạp rồi kéo lê chúng. Trước khi dừng lại, chiếc xe còn tông vào nhiều xe máy đậu gần vỉa hè.

Một đoạn clip khác về vụ việc cho thấy, một số người đi đường đã vội vàng bỏ chạy khi thấy chiếc xe buýt đâm vào các phương tiện. Những người chứng kiến choáng váng, đưa tay lên đầu như không tin vào mắt mình. Họ nhanh chóng chạy đến hiện trường để kiểm tra những người bị xe buýt tông.

Cảnh sát cho biết, một người đàn ông đã tử vong tại chỗ, trong khi một người khác bị thương. Có vẻ như tài xế xe buýt đã không kiểm soát được phương tiện. Hiện cảnh sát đã bắt giữ tài xế và mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Tháng trước, một người đàn ông 36 tuổi đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt DTC đâm vào hai xe kéo điện và một xe kéo trái cây ở phía đông Delhi. Tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị cảnh sát bắt giữ sau đó.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn