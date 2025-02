Tài xế xe khách ở Nghệ An dương tính với ma túy

Sáng 6/2, Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phát hiện tài xế xe khách dương tính với ma túy.

Theo đó, vào khoảng 2h cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 7C, đoạn qua xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ Số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã yêu cầu xe khách mang BKS 37B-023.xx dừng xe để kiểm tra.

Tài xế B. dương tính với ma túy khi bị kiểm tra

Tài xế lái xe là Trần Ngọc B. (SN 1976) trú tỉnh Nghệ An có thái độ không hợp tác, trì hoãn quá trình làm việc. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và thực hiện test nhanh ma túy.

Kết quả cho thấy tài xế Trần Ngọc B. dương tính với chất ma túy. Tài xế Trần Ngọc B. khai nhận đã sử dụng ma túy từ ngày hôm trước.

Ngay sau đó, Đội CSGT Đường bộ số 2 đã lập biên bản đối với tài xế Trần Ngọc B.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn