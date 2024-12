Tài xế xe khách bị phạt vì vừa lái xe vừa 'buôn dưa lê' trên điện thoại

Nhiều tài xế vừa lái xe vừa lướt điện thoại vô cùng nguy hiểm - Ảnh: MINH QUỲNH

Sáng 11-12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quân đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và đã phát hiện, xử lý nhiều tài xế vừa lái xe vừa "buôn dưa lê" trên điện thoại.

Ngay ngày đầu ra quân, sáng 10-12, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T.A.D. (32 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Nông) và L.Đ.Q. (50 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), T.X.B. (35 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) về hành vi vừa lái xe khách vừa dùng tay sử dụng điện thoại di động.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông cho biết chỉ trong ngày 10-12, đơn vị đã phát hiện, xác minh, lập biên bản xử lý 5 trường hợp tài xế xe khách vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông xử lý một tài xế vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động - Ảnh: MINH QUỲNH

Trong đó có một số trường hợp được phát hiện thông qua việc trích xuất camera giám sát trên phương tiện, với lỗi chủ yếu là vừa dùng 1 tay để lái xe vừa dùng 1 tay để sử dụng điện thoại, thậm chí có trường hợp tài xế liên tục sử dụng điện thoại di động trong thời gian khá dài.

Thượng tá Phạm Quốc Lập - trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông - cho biết hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhất là với xe khách, là vi phạm pháp luật và coi thường tính mạng của bản thân, hành khách.

Tài xế vừa lái xe vừa "buôn dưa lê" trên điện thoại bị xử lý từ việc trích xuất camera giám sát trên xe - Ảnh: MINH QUỲNH

Với lỗi này, người vi phạm bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng, nếu gây tai nạn thì sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Ngoài việc lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về cho chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện có biện pháp chấn chỉnh tài xế.

"Người dân và hành khách trên xe, khi phát hiện tài xế sử dụng điện thoại lúc lái xe thì hãy báo ngay qua đường dây nóng số 02613544777 hoặc gửi hình ảnh vi phạm giao thông qua Zalo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông", thượng tá Lập đề nghị.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ