Tài xế lái chậm, cản gió cho người dắt xe đạp trên cầu Nhật Lệ

Hành động đẹp trong cơn gió lớn được nhiều người ca ngợi - Video: Quảng Bình Hôm Nay/Facebook

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một người mặc áo mưa đang dắt xe đạp đi qua cầu Nhật Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình. Có thể thấy gió lớn đến mức người này không thể đạp xe như bình thường qua cầu, mà phải xuống dắt bộ. Nhưng ngay cả như vậy, người này cũng có thể bị cơn gió xô ngã bất cứ lúc nào.

Dường như nhận thấy tình cảnh khó khăn của người dắt xe đạp, tài xế ô tô đi cùng chiều đã chủ động chạy chậm lại để cản gió cho người dắt xe đạp, giúp người này có thể qua cầu một cách an toàn.

Đoạn video về hành động đẹp của tài xế ô tô được camera hành trình của một chiếc xe đi phía sau ghi lại, đã gây sự chú ý sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục và ca ngợi về hành động của tài xế ô tô.

Ngoài những lời khen ngợi dành cho tài xế, nhiều cư dân mạng cũng gửi lời chúc bình an đến người này và hy vọng sẽ có thêm nhiều hành động đẹp và văn minh trong cuộc sống. Một số cho biết mình đã không may mắn khi không gặp được những người tốt như vậy, thậm chí còn bị hắt thêm nước vào người.

- Tuyệt vời quá. Đáng trân trọng hình ảnh đẹp.

- Cảm ơn bác tài vì hành động quá đẹp.

- Người tốt việc tốt, giúp người giúp đời.

- Hành động nhỏ, hạnh phúc lớn.

- Ấm áp tình thương nghĩa cử cao đẹp đáng học tập.

- Một hành động mang đầy tính nhân văn ấm áp tình người.

- Mình có lần đi xe cũng gió to không chạy được và cũng được giúp đỡ như bác tài trên. Biết ơn nhiều lắm.

- Ước mơ có ai che như thế này cho tôi. Tôi đi qua cầu khỏi sợ bay. Mỗi lần trời gió to là nỗi ám ảnh nhất. Không dám chạy xe luôn. Thót tim.

- Tuyệt vời quá hình ảnh đẹp đáng trân trọng. Có lần mình đi đường, mưa mới xong nước đọng lại, có một chiếc xe hơi chạy qua tốc độ nhanh ướt hết từ đầu tới chân.

Tác giả: Thanh Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ