Tai nạn trên cao tốc Bắc – Nam gây ùn tắc kéo dài nhiều giờ

Vụ tai nạn khiến hàng trăm phương tiện chôn chân trên cao tốc.

Ngày 24/4, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng, hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt suốt nhiều giờ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h cùng ngày tại khu vực km 401, đoạn qua huyện Quỳnh Lưu. Một phương tiện gặp sự cố dừng trên đường khiến các xe phía sau không kịp xử lý, dẫn đến va chạm liên hoàn và nhanh chóng gây ùn tắc kéo dài nhiều km.

Anh Nguyễn Văn Chuyển, một tài xế mắc kẹt tại hiện trường, cho biết tình trạng ùn ứ diễn ra nghiêm trọng. “Hàng trăm phương tiện chôn chân trên cao tốc. Xe của tôi bị kẹt hơn 7 tiếng đồng hồ, đến hơn 9h sáng vẫn chưa thể di chuyển”, anh Chuyển chia sẻ.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Cục Cảnh sát giao thông) xác nhận, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện và xử lý vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là một xe tải khi xuống dốc không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm với các phương tiện phía trước, gây ùn tắc kéo dài.

Để giảm áp lực giao thông, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các phương tiện rời cao tốc, di chuyển xuống Quốc lộ 1A để tiếp tục hành trình. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn