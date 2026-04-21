Tai nạn liên hoàn trên tuyến tránh Cai Lậy, 4 người thương vong

Thông tin ban đầu, chiều 20/4, ông N.H.P.Đ. (SN 1990) điều khiển xe máy chở theo ông L.C.T. (SN 1976, cùng ngụ xã Mỹ Đức Tây) lưu thông theo hướng từ phường Thanh Hòa về xã Bình Phú.

Xe máy do ông Đ. điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy do anh N.T.D. (SN 2003, ngụ xã Bình Phú) cầm lái chở theo anh N.H.H. (SN 1998, ngụ xã Thạnh Phú) lưu thông từ bên trong vựa nông sản 3979 nhập vào tuyến tránh.

Hiện trường vụ tai nạn.



Cú va chạm khiến anh H. ngã ra đường và bị xe tải do tài xế L.N. (SN 1990, ngụ phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) điều khiển đang lưu thông từ chiều ngược lại, cán qua người dẫn đến tử vong. 3 người còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an xã Bình Phú phối hợp với Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vị tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn