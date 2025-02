Tai nạn gây ách tắc giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn quốc lộ 45 (Thanh Hóa)

Theo đó, khoảng 14h (22/2) xe đầu kéo đang di chuyển trên cao tốc, hướng Thanh Hóa đi Nghệ An đến đoạn qua địa phận xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa thì bị va quệt vào ta luy sau đó chiếc xe đầu kéo quay chắn ngang đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm xảy ra bất ngờ và nhanh vì vậy, xe tải nhẹ BKS 18H-007.xx di chuyển phía sau đã không kịp tránh, tông vào đuôi xe ô tô con BKS 89A-455.5x. Vụ tai nạn khiến phương tiện hư hỏng nặng, may mắn không có thiệt hại về người. Các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc liền dừng lại để hỗ trợ tài xế xe đầu kéo. Tuy nhiên, tuyến cao tốc rơi vào tình trạng ùn tắc.

Ngay sau khi nhận được thông tin tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hỗ trợ các phương tiện. Đồng thời, tổ chức phân luồng phương tiện đi về quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình. Đồng thời điều động xe cẩu để cẩu kéo xe đầu kéo, giúp cho các phương tiện tiếp tục di chuyển.

Như vậy, chỉ tính 1 tháng qua, trên cao tốc Bắc- Nam đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra ít nhất 5 vụ tai nạn, va chạm, khiến giao thông ách tắc. Các vụ tai nạn chủ yếu là do phương tiện va quệt nhau; phương tiện va quệt vào đường ranh giới an toàn.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV