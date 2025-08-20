Nghệ An: Phụ xe khách bị bắt giữ cùng 10kg ph.á.o lậu

Đối tượng bị bắt là Đặng Ngọc Hương (SN 1983), trú tại xã Phúc Lộc (Nghệ An). Lợi dụng công việc phụ xe khách, Hương đã tính toán kỹ lưỡng hành vi phạm tội của mình. Sau khi mua 6 cối pháo hoa do nước ngoài sản xuất từ một người phụ nữ không quen biết tại tỉnh Quảng Trị, Hương đã cất giấu toàn bộ số pháo nặng 10kg ngay trên xe. Mục đích của đối tượng là để vận chuyển trót lọt về địa phương, qua mặt các chốt kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, mọi hành vi của Hương đã nằm trong tầm kiểm soát của Công an tỉnh Nghệ An. Sau khi nhận được tin báo, một kế hoạch vây bắt đã được Công an xã Văn Hiến và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp triển khai.

Đối tượng Đặng Ngọc Hương cùng tang vật bị bắt giữ

Ngày 12/8 vừa qua, khi Đặng Ngọc Hương vừa xuống xe tại xã Văn Hiến (Nghệ An) với ý định tẩu tán số pháo lậu thì bị lực lượng Công an xã Văn Hiến cùng Tổ công tác số 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đặng Ngọc Hương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

