Bùi Hoàng Việt Anh 'đổ máu'

Việt Anh tiếp tục thi đấu sau khi được sơ cứu.

Phút 44, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về CAHN tại vòng bảng cúp Đông Nam Á, Mateus Fornazari bên phía BG Pathum có pha tranh chấp quyết liệt ngay trước vòng cấm của đội khách. Trong nỗ lực cản phá của Bùi Hoàng Việt Anh, Mateus Fornazari tung cao chân và trúng thẳng vào mặt cầu thủ này. Cú đá khiến cầu thủ mang áo số 68 lập tức đổ gục xuống sân trong đau đớn.

Đội ngũ y tế của CAHN nhanh chóng vào sân sơ cứu và tiến hành băng bó. Sau vài phút được chăm sóc, Việt Anh vẫn cố gắng trở lại thi đấu, nhận tràng pháo tay động viên từ khán giả trên khán đài. Hình ảnh Việt Anh băng đầu, nén đau để tiếp tục thi đấu cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ, trở thành điểm nhấn của trận đấu giàu kịch tính này.

Trong khi đó, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Fornazari, khiến BG Pathum rơi vào thế khó khi phải chơi thiếu người ngay trước giờ nghỉ. Tình huống này càng trở nên đáng tiếc với BG Pathum bởi trước đó ít phút, đội bóng Thái Lan vừa bị VAR từ chối bàn gỡ hòa.

Đó là tình huống Ekanit đột phá trung lộ, tung đường chọc khe chuẩn xác cho J. Lopez thoát xuống dứt điểm bằng chân trái. Bóng xuyên qua hai chân thủ môn Nguyễn Filip và làm tung lưới CAHN. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, tổ trọng tài xác định Lopez đã việt vị ở tình huống nhận bóng, bàn thắng không được công nhận.

Về phần Việt Anh, ngay sau khi hiệp 1 kết thúc, cầu thủ được đưa đi bệnh viện để kiểm tra.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn