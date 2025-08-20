Bắt 2 đối tượng trốn nã lâu năm

Tin tức từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế.

Đối tượng Nguyễn Đình Sơn (SN 1969), trú thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, bị Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã về hành vi Giết người xảy ra ngày 15/3/1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5.

Đối tượng Lưu Anh Kiên lẩn trốn 18 năm, bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ (Cũ) ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra ngày 11/11/2007 tại cửa hàng kinh doanh Luật Lệ thuộc tổ dân phố 6, xã Đức Thọ.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương đi ra nước ngoài sinh sống gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho lực lượng chức năng trong truy vết, xác minh tung tích của đối tượng.

Khi biết thông tin về đối tượng, ngay khi nhận được tin Lưu Anh Kiên chuẩn bị từ Malaysia về Việt Nam một tổ công tác đã được cử đi nhanh chóng “đón lõng” nhằm bắt giữ đối tượng, khi đối tượng vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các lực lượng liên quan bất ngờ ập đến bắt giữ.

