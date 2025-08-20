Nghệ An đứng đầu cả nước về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”. Theo đó, năm học 2024-2025, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tiếp tục nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả cao.

Lần đầu tiên, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nghệ An được xướng tên ở vị trí dẫn đầu cả nước, với điểm bình quân đạt 6,6 điểm. Đây là một kết quả xuất sắc của ngành Giáo dục Nghệ An từ trước tới nay.

Hội nghị ghi nhận những đóng góp lớn lao của toàn ngành, trong đó trước hết là công sức, là trí tuệ của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động của các cơ sở giáo dục và gần 40.000 thí sinh lớp 12 tham gia dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025” được tặng giấy khen

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm tiền thưởng cho 75 học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Danh sách 75 học sinh được khen thưởng được chia thành các nhóm, gồm những em đạt tổng điểm từ 33 tới 38,75 điểm ở các tổ hợp môn. Đây là năm đầu tiên việc khen thưởng được thực hiện theo quy định mới do có sự thay đổi về kỳ thi tốt nghiệp THPT thực hiện theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Căn cứ vào kết quả thi tuyển của gần 39.000 học sinh, tỉnh Nghệ An đã lựa chọn được 75 học sinh có điểm thi cao nhất và học sinh là người dân tộc thiểu số có điểm cao kế cận. Mỗi em học sinh sẽ được nhận 8 lần mức lương cơ sở (2,34 triệu đồng), tương đương 18.720.000 đồng/em. Tổng số tiền các em nhận thưởng hơn 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó là sự quyết tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp quyết liệt, đột phá của ngành; là những ngày tháng miệt mài bám sát cơ sở chỉ đạo của các phòng chuyên môn. Là sự chủ động, sáng tạo điều tiết linh hoạt trong quản lý dạy học của các nhà trường; cùng với đó là hàng ngàn tiết dạy học, ôn thi miễn phí của chính các thầy cô giáo đã tạo dựng, góp phần làm nên thành công lớn, Nghệ An xếp ở vị trí thứ nhất tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT, một kỳ thi quan trọng luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm đặc biệt.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An ông Thái Văn Thành cho biết, để đạt được kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm học vừa qua là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành, các địa phương; sự quyết tâm, nỗ lực không quản ngày đêm của các thầy cô giáo cũng như các bậc phụ huynh đã đồng hành cùng các con trong học tập.

Qua 90 ngày đêm các em học sinh đã tập trung hơn, nâng cao ý thức học tập, phân hóa học sinh theo từng năng lực; từ đó các em có động lực để học tập, thầy cô rà soát lại được điểm mạnh, điểm yếu để đôn đốc, nhắc nhở, định hướng cũng như trực tiếp theo dõi, ôn tập cho các em học sinh. Đây cũng là dịp để các thầy cô điều chỉnh lại phương pháp dạy học của mình; thực sự dạy học bằng tình thương và trách nhiệm…

Dịp này, Sở GD&ĐT Nghệ An đã trao tặng giấy khen cho 34 tập thể và 164 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”.

