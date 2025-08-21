Thời gian:
Va chạm giữa 2 ô tô khách ở Lào Cai, 1 người tử vong

Vào khoảng 15h20 ngày 20/8, tại Km173+900, quốc lộ 32, đoạn qua thôn Văn Hương, xã Cát Thịnh (trước đây thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nay thuộc tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách.

Cụ thể, xe ô tô khách hợp đồng biển kiểm soát 29B-510.18, do anh Vũ Đức Chính (sinh năm 1972, trú tại thôn Thần Quy, xã Đại Xuyên, Hà Nội) điều khiển theo hướng Nghĩa Lộ – Yên Bái, trên xe chở 38 hành khách đã va chạm với ô tô khách tuyến cố định BKS 18H-030.14 do anh Lều Văn Lộc (sinh năm 1985, trú tại xã Hải Thịnh, Ninh Bình) điều khiển theo chiều ngược lại, trên xe có 6 hành khách.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 1 người khác bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Thừa Xuân

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: 2 ô tô khách ,Lào Cai ,va chạm ,1 người tử vong

