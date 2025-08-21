Va chạm giữa 2 ô tô khách ở Lào Cai, 1 người tử vong

Cụ thể, xe ô tô khách hợp đồng biển kiểm soát 29B-510.18, do anh Vũ Đức Chính (sinh năm 1972, trú tại thôn Thần Quy, xã Đại Xuyên, Hà Nội) điều khiển theo hướng Nghĩa Lộ – Yên Bái, trên xe chở 38 hành khách đã va chạm với ô tô khách tuyến cố định BKS 18H-030.14 do anh Lều Văn Lộc (sinh năm 1985, trú tại xã Hải Thịnh, Ninh Bình) điều khiển theo chiều ngược lại, trên xe có 6 hành khách.

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ và 1 người khác bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

