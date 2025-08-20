Đi qua suối lúc mưa lớn, hai mẹ con bị l.ũ cu.ốn t.ử v.o.ng

Nước lũ chảy xiết trên suối ở xã biên giới Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh minh họa: CTV

Tối 20-8, theo thông tin từ UBND xã biên giới Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, chiều cùng ngày xã có mưa lớn. Nước lũ trên các suối dâng cao đột ngột, chảy xiết.

Khoảng 14h30, bà Thào Thị Dua (51 tuổi) và con gái là Sùng Thị Sua (11 tuổi), trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý, đi làm rẫy về, lội qua suối Chà Làm để về nhà.

Trong lúc lội qua suối, có thể do bất cẩn nên hai mẹ con bị trượt ngã, gặp nước suối dâng cao, chảy xiết cuốn trôi.

Đến khoảng 15h20, lực lượng chức năng của xã Trung Lý đã tìm thấy thi thể bà Dua cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 500m.

Chính quyền xã đã bàn giao thi thể bà Dua cho gia đình tổ chức mai táng.

Lực lượng chức năng của xã Trung Lý đang triển khai các phương án tìm kiếm em Sua còn mất tích.

Tối 20-8, tại xã Trung Lý đang có mưa nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ