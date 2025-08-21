Hai trẻ sơ sinh bị bỏ tại cổng chùa và lời thú nhận của người mẹ

Ảnh: Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Thông tin từ UBND xã Hát Môn (TP Hà Nội) cho biết, sáng sớm ngày 20/8, tại chùa Chung Linh (Liên Hiệp), xã Hát Môn, nhà chùa và người dân phát hiện hai trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Khi phát hiện, trên người hai bé còn quấn tã.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Hát Môn đã cử lực lượng công an, cán bộ y tế và đại diện lãnh đạo xã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, lập biên bản và đưa các cháu đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ thăm khám. Qua thăm khám, được biết tình trạng sức khỏe của hai trẻ bình thường.

Trưa ngày 20/8, UBND xã Hát Môn đã phát đi thông báo về việc tìm bố, mẹ đẻ cho 2 cháu bé bị bị bỏ rơi đến để làm thủ tục nhận con.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ của hai cháu, UBND xã Hát Môn sẽ tiến hành làm các thủ tục có liên quan cho 2 cháu theo quy định của pháp luật.

"Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi gồm 1 bé trai và 1 bé gái. Hai cháu bé được đặt trong 1 chiếc lồng bàn, có che ô để bên ngoài cổng chùa cùng một số vật dụng gồm 1 túi xách bên trong có 1 hộp sữa; 4 bình sữa; 1 hút đờm; 1 nhiệt kế; 1 lọ thuốc Vitamin B3; 1 tuýp kem bôi da, cùng với quần áo, tã, bỉm, 5 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 1 mảnh giấy viết tay", một lãnh đạo UBND xã Hát Môn cho biết.

Ngoài ra, tại nơi hai cháu bé bị bỏ rơi còn có một mảnh giấy viết tay được cho là mẹ của hai cháu có nội dung: "Hai con sinh đôi, sinh vào ngày 30/7/2025. Vì điều kiện khó khăn nên không thể nuôi được con. Con xin ông bà, các bác, cô chú ai đi qua nhìn thấy cháu thì nhận nuôi. Mẹ xin lỗi hai con nhiều lắm, hãy tha lỗi cho mẹ... ".

Liên quan đến sự việc hai cháu sơ sinh bị bỏ rơi, tối 20/8, một cán bộ UBND xã Hát Môn cho biết, hiện vẫn chưa có bố mẹ hay người thân đến nhận

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: Hà Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn