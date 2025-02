Lãnh đạo tỉnh Sơn La chỉ đạo "nóng" vụ tai nạn nghiêm trọng trên QL6

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông trên QL6 (thuộc địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Sơn La đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, động viên các gia đình nạn nhân và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt thăm hỏi, động viên các nạn nhân

Đồng chí Nguyễn Đình Việt yêu cầu các lực lượng chức năng, y tế trong tuyến tỉnh tích cực phối hợp, triển khai nhanh chóng các phần việc, hỗ trợ cấp cứu điều trị cho các nạn nhân; giao lực lượng CSGT tỉnh điều tiết, phân luồng cho các phương tiện, tránh ùn tác, gây mất an ninh trật tự; làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 23h20’ ngày 21/2, giữa một xe đầu kéo và ô tô chở khách khiến khiến 6 người tử vong, 8 người bị thương, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu (Sơn La) nhanh chóng hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo và huy động các lực lượng chức năng gồm: Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Yên Châu và lực lượng Công an cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tháo gỡ, di chuyển các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu, chuyển tuyến xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đối với 2 trường hợp chấn thương nặng.

