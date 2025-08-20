Thủ tướng Malaysia điện đàm với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia

Ngày hôm qua (19/8), Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim đã có cuộc điện đàm với Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Theo đó, lãnh đạo cấp cao của Malaysia đã thảo luận với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia về những diễn biến mới liên quan đến thực thi thỏa thuận ngừng bắn.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim điện đàm với Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet (Ảnh: Facebook Thủ tướng Malaysia)

Trong cả hai cuộc điện đàm, lãnh đạo cấp cao của Malaysia đã thảo luận với người đồng cấp Thái Lan và Campuchia về hoạt động của Nhóm quan sát tạm thời - IOT (gồm 14 thành viên, đại diện 08 quốc gia ASEAN) đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thực địa tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia; đồng thời, thảo luận về các bước tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhóm quan sát tạm thời.

Trong cuộc điện đàm với Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, lãnh đạo cấp cao của Malaysia và Thái Lan cũng đã trao đổi một số nội dung về cuộc họp Ủy ban biên giới chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia sắp tới, dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2025.

Thời gian gần đây, tình hình tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đang từng bước được cải thiện sau khi hai nước đạt được Thỏa thuận 13 điểm về thực thi lệnh ngừng bắn trong phiên họp Ủy ban biên giới chung (GBC) vào ngày 07/8 tại Malaysia.

Từ ngày 14/8, nhóm quan sát tạm thời do Malaysia (nước đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2025) dẫn đầu đã đến Thái Lan và Campuchia thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình trên thực địa, góp phần củng cố lệnh ngừng bắn.

