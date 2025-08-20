Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 300 đại biểu chính thức đại diện cho gần 7.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh; Phạm Tuấn Vinh - Phó Bí thư Đảng UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cùng điều hành Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh - Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh – Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ; là dịp để Đảng bộ phát huy trí tuệ tập thể, chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, phát huy cao nhất vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn có ý nghĩa rất quan trọng. Đất nước bước vào một kỷ nguyên mới; một nền hành chính mới được thiết lập, vận hành theo hướng hiện đại, liêm chính, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bằng tinh thần, trách nhiệm cao trước yêu cầu nhiệm vụ và tình hình mới, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh đề nghị mỗi đại biểu phát huy trách nhiệm, nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết; làm việc thật nghiêm túc với phong cách và tư duy đổi mới; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện tại Đại hội để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long - Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biể

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Bùi Thanh An trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội

Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, mặc dù là đơn vị mới được thành lập; tổ chức, mô hình hoạt động của Đảng bộ có tính đặc thù, chưa có tiền lệ; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Đảng ủy UBND tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn bước đầu và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy; nền nếp, hình thức, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ không ngừng được đổi mới và nâng cao; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ được triển khai kịp thời, đồng bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành tổ chức đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; công tác an sinh xã hội được được quan tâm; công tác xây dựng cơ quan, đơn vị được chú trọng. Những kết quả đó chính là minh chứng sinh động, rõ nét cho sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ UBND tỉnh được hình thành trên cơ sở kế thừa, tiếp nối quá trình lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc trước đó. Đây là nền tảng thuận lợi quan trọng, góp phần đảm bảo tính liên tục, thống nhất và hiệu quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của các cơ quan thuộc khối chính quyền cấp tỉnh.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết một số kết quả nổi bật mà Đảng bộ UBND tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là kinh tế tăng trưởng bình quân ước đạt 8,3-8,5%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế vươn lên đứng thứ 10 toàn quốc trước thời điểm sáp nhập các tỉnh, thành phố; thu hút đầu tư, xuất khẩu đạt kết quả vượt bậc với 3 năm liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. Thu ngân sách tăng hơn 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Nhiều công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường được tăng cường. Văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm và đạt kết quả tích cực; chất lượng giáo dục đại trà có nhiều tiến bộ vượt bậc, giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội được đảm bảo, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo được triển khai hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy UBND tỉnh hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp, có khát vọng và quyết tâm vươn lên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX đề ra; khẳng định vị thế, vai trò của Đảng bộ trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng xây dựng Nghệ An vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đảng bộ UBND tỉnh đề ra 08 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó chỉ tiêu lớn nhất đặt ra là lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ cũng xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá. Trong đó, 03 khâu đột phá, gồm: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách của địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, tăng cường phân công, phân cấp; khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động năng động, sáng tạo, tận tụy, liêm chính, chuyên nghiệp, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, tay nghề, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng đô thị, hạ tầng số, logistics, năng lượng,... trên cơ sở đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện các ngành, lĩnh vực.

Đ/c chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tham luận nội dung về giải pháp nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ở Nghệ An

Đ/c Trịnh Thanh Hải - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Tài chính tham luận nội dung về tham mưu các giải pháp trọng tâm, đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới

Đ/c Nguyễn Quý Linh - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tham luận nội dung về giải pháp nâng cao hiệu quả đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính

Tại Đại hội, trên tinh thần thẳng thắn, đại biểu đã thảo luận dân chủ, khách quan; nghiêm túc chỉ ra những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; những bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo đảm bảo sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao. Đồng thời nghiêm túc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến và bày tỏ sự nhất trí đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, Đại hội đã đưa ra những quyết sách quan trọng để tiếp tục có những bước phát triển vững mạnh, toàn diện. Đại hội xác định những mục tiêu, định hướng cốt lõi được nêu trong chủ đề Đại hội, đó là: Đoàn kết, thống nhất – Đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm – Đột phá phát triển, góp phần đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước”.

Tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết - thống nhất- trí tuệ - sáng tạo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả rất quan trọng của Đảng bộ UBND tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Trước yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn ngày càng cao, Bí thư Tỉnh lưu ý một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và thống nhất thực hiện. Theo đó, Đảng bộ UBND tỉnh cần tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết - thống nhất- trí tuệ - sáng tạo, tiên phong trong đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, gương mẫu, đi đầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, kiến tạo và hành động; xác định rõ định hướng, vị trí, vai trò và những đóng góp mang dấu ấn riêng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đảng bộ UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, với tinh thần cốt lõi "đổi mới toàn diện, phát triển đột phá"; thể chế hóa, triển khai đồng bộ, quyết liệt những cơ chế, chính sách đặc thù đã ban hành, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chìa khóa của động lực phát triển.

Trọng trách của Đảng bộ là phải biến những định hướng chiến lược trong các văn kiện thành kết quả cụ thể trong thực tiễn. Để làm được điều đó, Đảng bộ phải là trung tâm của sự đổi mới, nơi khởi nguồn của những tư duy đột phá. Phải quyết liệt tham mưu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; kiến tạo và tổ chức thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách đủ mạnh để giải phóng mọi nguồn lực, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, hạ tầng và nguồn lực để tạo ra một "làn sóng" phát triển mới.

“Đảng ủy UBND tỉnh phải lãnh đạo bộ máy hành chính "vượt qua chính mình, đừng để điểm nghẽn cho sự phát triển là vì chúng ta tạo ra". Vượt qua chính mình chính là vượt qua tư duy cục bộ, cát cứ, quyền anh quyền tôi giữa các Sở, ngành; là phá bỏ sự trì trệ, rào cản trong phối hợp công tác. Vượt qua chính mình là chiến thắng tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, không dám quyết định những vấn đề khó, vấn đề mới. Phải xác định rõ, bộ máy của chúng ta là để kiến tạo, phục vụ, không phải để quản lý, ban phát. Chỉ khi nào chúng ta tự tháo gỡ được những "điểm nghẽn" từ bên trong tư duy và hành động của chính mình, thì khi đó chúng ta mới có thể tháo gỡ được những "điểm nghẽn" cho sự phát triển của toàn tỉnh” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh và phân tích.

Đảng bộ UBND tỉnh cần thực hiện quyết liệt đồng bộ 04 Nghị quyết trụ cột, chiến lược của Trung ương. Với vai trò trực tiếp lãnh đạo điều hành bộ máy hành chính, phải tiên phong hành động, lãnh đạo việc tham mưu, kiến tạo một hệ thống thể chế, pháp luật minh bạch, hiệu lực để giải phóng mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh thực sự bình đẳng, thuận lợi cho kinh tế tư nhân bứt phá. Đồng thời, phải đi đầu trong phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, biến đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng nội sinh mạnh mẽ. Trên cơ sở nội lực đó, Đảng bộ cần chủ động tham mưu, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực chất lượng cao. Việc triển khai đồng bộ bốn trụ cột này sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, là chìa khóa then chốt để Nghệ An thực hiện thành công các đột phá phát triển.

Đồng thời, phải chủ động, sáng tạo tham mưu điều chỉnh quy hoạch tỉnh phù hợp với định hướng, chiến lược gắn với điều hành, tổ chức, sắp xếp lại không gian phát triển mới.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ, khẳng định vai trò tiên phong, đi đầu trong thực hiện chính quyền số của tỉnh, vận hành trên nguyên tắc “Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch”. Gắn chuyển đổi số với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt, tiên phong đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, hành động quyết liệt, hiệu quả. Trong đó, thường xuyên đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Làm cho mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu sâu các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là các chủ trương đổi mới; khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những nhận thức lệch lạc, biểu hiện tiêu cực. Cổ vũ, khuyến khích tinh thần đổi mới, tính chủ động sáng tạo, nỗ lực dấn thân vì lợi ích chung.

Đất nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cần có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị và tư duy đổi mới, không những “đủ đức, đủ tài” mà còn phải “đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết”, vì sự phát triển đi lên của tỉnh.

Các cấp ủy cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng cán bộ, xây dựng môi trường rèn luyện thực tiễn; coi trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn sâu, có năng lực nổi trội, tạo nguồn kế cận cho hệ thống chính trị toàn tỉnh. Khuyến khích và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển vì lợi ích chung. Xây dựng văn hóa công vụ liêm chính - kỷ cương - chuyên nghiệp - tận tâm, bảo đảm mọi hành vi, tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ đều hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, kiên quyết sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu kém, không đáp ứng yêu cầu.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ; cụ thể hóa, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chương trình hành động phải đảm bảo rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, khả thi, hiệu quả.

