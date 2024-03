SUV hạng A đẹp mê ly, giá hơn 290 triệu đồng

Về khả năng vận hành, Wuling Bingo Plus 2024 được trang bị động cơ đơn gắn phía trước. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 101 mã lực, mô-men xoắn cực đại 180 Nm. Con số này cao hơn so với mức 67 mã lực và mô-men xoắn 125 Nm của Bingo. Wuling tuyên bố thời gian tăng tốc từ 0-50 km/h của Bingo Plus 2024 là 3,7 giây. Sạc nhanh DC giúp SUV này có thể sạc từ 30-80% trong khoảng 30-35 phút.

Wuling Bingo Plus 2024.

Kích thước của Wuling Bingo Plus 2024 lần lượt là 4.090x1.720x1.575 mm. Nó cũng có chiều dài cơ sở lớn hơn 50 mm so với Bingo, ở mức 2.610 mm. Cả 2 phiên bản đều được trang bị bộ la-zăng hợp kim đường kính 15 inch.

Thiết kế của Wuling Bingo Plus 2024 tương tự như Bingo. Tuy nhiên, Bingo Plus có pha LED và đèn chạy ban ngày dạng LED năm ngay phía dưới. Bên hông xe, vòm hốc bánh xe, ốp gương chiếu hậu, cột A, B, C đều sơn màu đen. Đồng thời, SUV đô thị này với 2 tông màu ngoại thất cùng các tùy chọn màu sơn xám bão, xanh cực quang và đen lượng tử.

Bên trong cabin, Wuling Bingo Plus có sự khác biệt so với Bingo tiêu chuẩn. Cách bố trí bảng điều khiển đơn giản hơn, các màn hình được tách rời thay vì gắn liền với nhau. Cụm đồng hồ 8,8 inch và màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch, tích hợp hệ điều hành Ling OS.

Wuling cũng khẳng định rằng, kích thước thân xe tăng lên cho phép tăng cường sử dụng không gian, bao gồm chỗ để chân 912 mm cho hàng ghế phía sau. Khi hàng ghế sau gập xuống, sức chứa khoang hành lý có thể tăng lên 1.450 lít, nhiều hơn mức 790 lít của Bingo.

Những tính năng an toàn đáng chú ý của Wuling Bingo Plus 2024 bao gồm bốn túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh, đỗ xe tự động và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Giá của Wuling Bingo Plus 2024 phiên bản phạm vi hoạt động 401 km/lần sạc là 89.800 Nhân dân tệ (tương đương 291,91 triệu đồng). Phiên bản có tầm hoạt động 510 km với giá 98.800 Nhân dân tệ (321,17 triệu đồng).

