Sao nữ Việt chính thức ly hôn, chồng cũ gây sốc khi livestream thừa nhận có người thứ 3

Chiều 17/12, nghệ sĩ Bình Tinh xác nhận đã tan vỡ với chồng là ca sĩ Nhật Minh sau 20 năm chung sống, có với nhau con gái chung. Bình Tinh cho biết đã nhận quyết định từ Toà án Nhân dân TP.HCM về việc cô và chồng cũ thuận tình ly hôn. Bình Tinh không nhắc đến những ồn ào liên quan đến cuộc hôn nhân này mà khẳng định cả hai vẫn sẽ là bạn để chăm sóc con gái chung.

Cụ thể, Bình Tinh thông báo: "Mấy ngày qua, chuyện riêng tư gia đình của Bình Tinh đã làm phiền đến quý cộng đồng mạng. Bình Tinh xin lỗi rất nhiều. Hôm nay, Bình Tinh xin phép một lần được gửi đến thông tin: Bình Tinh và anh Nhật Minh đã chính thức ly hôn. Tuy nhiên, hai đứa vẫn giữ sự tốt đẹp cho nhau để cùng chăm sóc cho bé Bella khôn lớn. Vì đối với ba mẹ Minh và Tinh, Bella là trên hết. Là người nghệ sĩ, Bình Tinh chỉ mong được bình yên sống với nghề, sống với con trong thời điểm này. Cảm ơn sự yêu thương, quan tâm, lo lắng và chia sẻ của tất cả mọi người dành cho Bình Tinh trong những ngày qua. Bình Tinh xin được ghi nhớ mãi trong lòng".

Nghệ sĩ Bình Tinh xác nhận đã giải quyết xong thủ tục ly hôn với chồng. Ảnh: FBNV

Trước khi Bình Tinh xác nhận ly hôn thì vào đầu tháng 12/2025 ca sĩ Nhật Minh đã có bài viết thông báo cả hai đã nộp đơn ly hôn từ tháng 11/2025 gây xôn xao dư luận. Cụ thể, Nhật Minh chia sẻ: "Mình và Bình Tinh ly hôn rồi, mong mọi chuyện tốt đẹp. Mọi người đừng công kích đôi bên nữa, xin lỗi vì đã làm phiền mấy ngày qua".

Sau đó, Nhật Minh xuất hiện trên livestream đáp trả cư dân mạng, đồng thời xác nhận đã có quan hệ tình cảm với cô gái tên N - cũng là người Bình Tinh quen biết. Nhật Minh chia sẻ: "Tôi và Bình Tinh đã kết thúc, không còn liên quan gì tới nhau nữa hết. Tôi thực sự thương N. và muốn đến với cô ấy. N. cũng thương tôi. Chúng tôi quen nhau khoảng 2 tháng nay và đến với nhau thật lòng. Mong mọi người đừng bàn tán trên mạng xã hội nữa. Đã có tình cảm mới sống với nhau chứ".

Drama ly hôn này lên cao trào khi Nhật Minh bất ngờ "quay xe", đăng đàn được cho là thể hiện bức xúc vì cô gái tên N phủ nhận mối quan hệ. Theo đó, Nhật Minh cho biết lý do anh muốn ly hôn là để công khai hạnh phúc mới. Nhật Minh đăng đàn: "Tôi đã từng yêu em bằng tất cả sự chân thành và tôi tin vào những lời em nói rằng em yêu tôi. Tôi đã lựa chọn trở thành một người tự do vì tôi không muốn em phải tiếp tục sống trong bóng tối, mang tiếng người thứ 3. Vợ cũ của tôi hoàn toàn vô tội, tôi đã chứng minh cho em thấy rồi đúng không. Cô ấy đã khóc rất nhiều trước khi chúng tôi ly hôn.

Còn về em. Nếu em coi tôi chỉ là một món đồ nhặt được, rồi bỏ đi khi không cần, điều đó cũng không làm giảm giá trị của tôi. Chỉ là tôi đã ngu ngốc, khi từng nghĩ em là một báu vật trong lòng, mà tôi may mắn tìm thấy. Hóa ra chúng ta chỉ tình cờ nhặt phải nhau. Nhưng ít nhất, tôi đã không dối trá. Anh xin phép em anh sẽ rời đi".

Chồng của Bình Tinh từng thừa nhận sống chung với người phụ nữ khác, ly hôn để được công khai tình yêu mới. Ảnh: FBNV

Bình Tinh sinh năm 1986 là con gái của cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Đức Lợi - Bạch Mai và là thế hệ thứ 3 của đại gia đình cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Hôn nhân của Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh từng được công chúng xem như một chuyện tình đẹp, bền bỉ giữa showbiz đầy biến động. Cả hai quen nhau từ khi còn rất trẻ, trải qua hơn một thập kỷ đồng hành trước khi chính thức công khai. Trong suốt quãng thời gian gắn bó, họ luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, không phô trương, cùng nhau chăm lo đoàn tuồng cổ và vượt qua nhiều biến cố gia đình, đặc biệt là giai đoạn Bình Tinh mất đi hàng loạt người thân vì dịch bệnh.

Sau 12 năm gắn bó, Bình Tinh mới quyết định công khai chồng vào năm 2018. Khi đó, Bình Tinh chia sẻ: "Nhiều năm qua chúng tôi chưa công bố vì có nỗi niềm riêng. Là nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi, chưa được công chúng biết nhiều, nên việc hôn nhân vẫn còn là một 'án treo' đối với chúng tôi. Chưa có đám cưới nhưng chúng tôi đã thương yêu nhau và chăm sóc, lo lắng cho nhau. Khi bé Bella chào đời, chúng tôi có nghĩ đến việc tổ chức ngày sinh nhật của con gái, rồi tuyên bố lễ thành hôn, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được".

Trước khi tan vỡ, cả hai đã có 20 năm bên nhau. Ảnh: FBNV

Nhật Minh được biết đến là người đàn ông đứng phía sau hỗ trợ vợ, ít xuất hiện trước truyền thông nhưng luôn lo hậu cần, chăm sóc gia đình để Bình Tinh toàn tâm làm nghề. Ngược lại, Bình Tinh đảm nhiệm vai trò trụ cột kinh tế, gánh vác đoàn hát, tập trung giữ gìn nghệ thuật truyền thống.

Bình Tinh từng chia sẻ: "Nghề này ngộ lắm, khán giả khi đã thích một cô đào hay anh kép nào đó mà chỉ cần biết họ có người yêu hoặc có vợ có chồng là tự dưng quay qua hết thích nữa, bởi vậy tôi giấu dữ lắm. Cho nên hầu như tôi đi hát, đi diễn đều tự một mình".

Bình Tinh chỉ mong được yên ổn sau khi ly hôn để làm nghề và chăm lo cho con. Ảnh: FBNV

