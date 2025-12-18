Mai Tài Phến chính thức nói về mối quan hệ với Mỹ Tâm

Trưa ngày 17/12, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Mai Tài Phến đã chia sẻ thông tin về dự án điện ảnh đầu tiên mang tên TÀI, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của anh.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi đây là lần đầu tiên nam diễn viên chính thức giới thiệu một dự án điện ảnh do chính mình tham gia ngay từ giai đoạn khởi động.

Trong bài chia sẻ trên trang cá nhân, Mai Tài Phến bày tỏ niềm hạnh phúc khi được sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật, được làm công việc mình yêu thích và đồng hành cùng những cộng sự thân thiết. Nam diễn viên viết: “Được sống vì điều mình thích, được làm điều mình yêu, được chiến với anh em đồng đội, còn gì tuyệt vời hơn nữa đây!”.

Đáng chú ý, ở dự án này, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm hợp tác cùng nhau, trong đó nữ ca sĩ giữ vai trò nhà sản xuất.

Mai Tài Phến dành lời cảm ơn đặc biệt tới Mỹ Tâm cùng ê-kíp sản xuất, các đối tác, bạn bè và đồng nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ anh trong dự án điện ảnh đầu tay này. Theo nam diễn viên, đây là hành trình mang lại nhiều trải nghiệm quý giá, vừa thử thách nhưng cũng đầy cảm hứng.

Theo đó Mai Tài Phến tốt nghiệp Đại học Sân khấu & Điện ảnh TPHCM năm 2016. Anh được công chúng chú ý nhiều khi tham gia diễn xuất trong MV Em gái mưa của Hương Tràm. Từ đây, anh được ekip của Mỹ Tâm biết đến và mời tham gia diễn xuất trong MV Đừng hỏi em của Họa mi tóc nâu.

Sau đó, 2 người tiếp tục đóng chung cùng nhau trong phim Chị trợ lý của anh do Mỹ Tâm sản xuất. Với nhiều cảnh thân mật trong phim, người hâm mộ đồn đoán về mối quan hệ “phim giả tình thật” của cặp đôi. Tuy nhiên hai người chưa từng đưa ra lời khẳng định chính thức nào.

Sau khi tham gia các dự án với Mỹ Tâm, năm 2020, Mai Tài Phến vào vai giang hồ trong dự án web drama Bình Báo, đánh dấu trở lại diễn xuất sau 3 năm. Đến cuối năm 2023, nam diễn viên tiếp tục gây bất ngờ khi tham gia bộ phim điện ảnh Đất rừng phương nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Gần đây nhất, anh tham gia Sao nhập ngũ 2024 và tiếp tục lại thu hút sự chú ý của công chúng. Đặc biệt, trong tập 5 của chương trình, anh bất ngờ khóc khi kể về bố với các chiến sĩ trong quân đội.

