Sự việc "nóng" ở Trường THPT Lương Văn Can: Hiệu trưởng nói gì?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tấn Sĩ cho biết, từ tháng 10-2022, ông đã trao đổi trước với các giáo viên trong trường về việc sẽ thay đổi các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và khẳng định, việc làm này "không liên quan đến vấn đề các giáo viên không bỏ phiếu tín nhiệm cho hiệu phó".

Hiệu trưởng này cho biết thêm, tại trường có những biểu hiện giáo viên lập hội, nhóm với nhau để làm thì cùng làm, nghỉ thì cùng nghỉ. "Bản thân là người đứng đầu nhà trường, tôi đã nhắc nhở các em, nhắc nhở trong chi đoàn giáo viên, tôi mong các em phải có chính kiến, không phải hùa theo số đông."

Sở dĩ có những biểu hiện này, theo ông Sĩ là trong trường có những giáo viên mới được đưa vào hội đồng liên tịch, các thầy, cô mới được đưa vào thì làm gì biết nội tình ra sao hay xích mích với ai mà phản đối, tuy nhiên một số giáo viên khác lập nhóm thì hùa theo. "Lấy một ví dụ rất nhỏ của việc hùa theo này, chẳng hạn hàng năm có hội thao cụm, đó là buổi các giáo viên đi cổ vũ, các tổ trưởng chuyên môn cũng đi hết, nhưng khi một người không đi thì tất cả đều không đi. Một biểu hiện như vậy đã thấy là không ổn"- ông Sĩ nói. Hiệu trưởng này cũng khẳng định, việc thay các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn tại trường nhằm mục đích quan trọng nhất là tăng sự đoàn kết nội bộ.

Trường THPT Lương Văn Can- TP HCM

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc, để tăng sự đoàn kết nội bộ có nhất thiết phải thay các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn? Và những giáo viên lên thay liệu có đáp ứng yêu cầu chuyên môn? Hiệu trưởng Nguyễn Tấn Sĩ cho rằng, ông đã trao đổi nhiều lần từ tháng 10-2022 trong hội đồng sư phạm để thầy, cô nắm vấn đề, còn về chuyên môn hiện nay giáo viên trong trường đều đạt chuẩn, trên chuẩn.

Chia sẻ thêm, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can, cho biết để sự việc như trên xảy ra bản thân ông rất buồn vì ở trường đã lâu năm, tuy nhiên có một vài giáo viên có biểu hiện vì quyền lợi cá nhân. Chẳng hạn, trong giai đoạn chờ trường xây mới, phải học tạm, số lớp đông, thời khóa biểu bị rối lên hết. "Khi phát hiện ra trường hợp có giáo viên chỉ dạy 1 tiết/buổi sáng thì nhà trường so dò, sắp xếp lại ngay tức thì; nhưng có giáo viên phản ứng rất gay gắt dù chính những thầy cô này được ưu tiên nghỉ ngày thứ 7 để đi học"- ông Sĩ nói.

Trước đó, một số giáo viên Trường THPT Lương Văn Can, quận 8- TP HCM phản ánh về việc hiệu trưởng trường này thay hàng loạt tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường vì không bỏ phiếu cho phó hiệu trưởng.Cụ thể, theo phản ánh của giáo viên, trong cuộc họp hội đồng sư phạm ngày 10-1-2023, ông Nguyễn Tấn Sĩ thông báo bà Trần Thị Thu Thủy, nguyên Phó hiệu trưởng chuyên môn của nhà trường không được Sở GD-ĐT TP tái bổ nhiệm (nhiệm kỳ 2), do không đủ phiếu tín nhiệm tại trường, và phải quay trở lại làm giáo viên giảng dạy. Sau đó, 9 giáo viên đang là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường cũng bị thông báo cách chức, thay thế bằng các giáo viên khác mà không có lý do thuyết phục.

Tác giả: Đặng Trinh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động