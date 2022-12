Sự thật việc Jack chu cấp 5 triệu/tháng cho con gái riêng?

Thiên An cho biết không còn bất cứ mối quan hệ nào với Jack cũng như gia đình anh

Mới đây, những chia sẻ của Thiên An về mối quan hệ với Jack làm dậy sóng cộng đồng mạng. Hơn 1 năm kể từ ngày xác nhận đã có con gái đầu lòng, cuộc sống của Thiên An và Jack là đề tài khiến người hâm mộ quan tâm. Bên cạnh đó, việc Jack - ngôi sao giải trí với cát xê cao ngất ngưởng nhưng chỉ chu cấp cho con gái riêng 5 triệu/tháng cũng gây chú ý. Tuy nhiên, mới đây, Thiên An khẳng định Jack đã ngừng chu cấp cho con gái từ tháng 3-2022 đến nay.

Cụ thể, Thiên An cho biết: "Về phần tiền chu cấp, mình xin nhắc lại 1 lần cuối cùng về việc này là phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi ạ. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3-2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người thấy có tháng mình nhận được 8 triệu là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển 1 lần 8 triệu. Phần 7 triệu cũng tương tự như thế, tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu. Và thông tin mẹ bạn ấy chu cấp 5 triệu, bạn ấy chu cấp 10 – 15 triệu là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình "bạn ấy" đã không còn liên quan bất cứ điều gì nữa."

Trước đó vào tháng 7-2021, mạng xã hội "dậy sóng" khi Thiên An lên tiếng tố Jack bạc tình phụ nghĩa, có con với cô nhưng không nhận trách nhiệm, thậm chí phụ cấp tiền ít ỏi để Thiên An nuôi con. Sau scandal chấn động, sự nghiệp nghệ thuật của Jack gần như "đóng băng", nam ca sĩ đứng trước nguy cơ thân bại danh liệt.

Tuy nhiên sau một năm ở ẩn và rút khỏi showbiz, Jack đã tái xuất và hoạt động kín tiếng hơn. Dẫu vậy, khán giả dường như vẫn chưa đón nhận anh như trước. Trong khi đó, Thiên An cho biết, bản thân hiện tại đang rất thoải mái. Bởi lẽ từ trước đến giờ "tôi cũng có một mình, nên bây giờ một mình vẫn cảm thấy ổn. Tôi sẽ đảm nhận tốt vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ của Sol. Chắc chắn Thiên An sẽ nuôi dạy bé Sol tốt nhất có thể" - cô nói.

Gần đây, Thiên An đã quay lại đóng phim, chụp ảnh để có tiền chăm sóc con gái. Không giấu kín bưng, nữ diễn viên thoải mái đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của bé Sol trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Thiên An luôn có thái độ né tránh mỗi khi được hỏi về Jack.

