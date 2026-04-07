Sự thật phía sau nỗi sợ cá mập cắn cáp gây mất mạng Internet

Tuy nhiên, giống như bất kỳ loại dây dẫn nào, cáp cũng có thể bị hư hỏng và làm gián đoạn dịch vụ internet. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là do các hoạt động hàng hải, đặc biệt là việc neo tàu, có thể va chạm trực tiếp với cáp hoặc kéo lê chúng dọc theo đáy biển.

Mối nguy cá mập cắn cáp Internet bị thổi phồng suốt nhiều năm

Ngoài ra, một nguyên nhân ít ai ngờ tới là cá mập khi đã có báo cáo về việc cá mập gặm nhấm các đường cáp ngầm từ cuối những năm 1980. Theo giải thích của giới khoa học, các cáp này phát ra trường điện từ khiến chúng trông giống như con mồi đối với cá mập.

Đổ lỗi cho cá mập khi mạng internet chậm

Tuy nhiên, thiệt hại do cá mập gây ra chỉ chiếm 1% tổng số thiệt hại đối với cáp ngầm cho đến năm 2006, và từ năm 2007 đến năm 2014, không có trường hợp nào được ghi nhận là do cá mập. Dù vậy, Google đã quyết định bọc các tuyến cáp xuyên Thái Bình Dương của mình bằng một lớp vỏ bảo vệ tương tự như Kevlar để giảm thiểu rủi ro từ cá mập và các hư hỏng khác.

Cáp ngầm dưới biển rất đắt đỏ, với một số thiết kế có giá lên tới 1300 USD cho mỗi mét. Việc sửa chữa các sự cố hư hỏng có thể tốn tới 116 triệu USD mỗi năm, do đó việc bảo vệ cáp là rất cần thiết. Ngoài việc bảo vệ cáp khỏi cá mập, các dự án đang được triển khai để kéo các đường cáp cũ lên một cách an toàn nhằm tái chế. Đường cáp internet quang xuyên Đại Tây Dương đầu tiên đang được tháo dỡ bằng tay vì mục đích này.

Trong khi mọi người có thể sử dụng nguồn điện dự phòng cho router Wi-Fi để duy trì kết nối khi cắt điện, họ chỉ có thể chờ đợi cho đến khi cáp ngầm được sửa chữa nếu bị hỏng, mặc dù các đường dây chính thường được định tuyến lại qua các đường dây dự phòng để giảm thiểu gián đoạn.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn